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查緝隨意棄置垃圾人！桃園檢舉獎金祭重賞　10%提升至75%

▲查緝亂丟垃圾人，桃園檢舉獎金提升至75%

▲查緝亂丟垃圾人，環保局長呂理德表示，桃園檢舉獎金提升至75%。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龜山區試辦垃圾處理費隨袋徵收政策，致出現隨意棄置垃圾者，市議員牛煦庭28日於市政總質詢中指出，唯恐造成隨意棄置垃圾量增加，要求市府針對棄置垃圾熱點加強巡邏、破袋檢查、善用科技執法及專案增編龜山清潔隊人手等配套措施。環保局長呂理德表示，環保局今日於市政會議正式提報將檢舉獎金從10%提升至75%的方案。

▲查緝亂丟垃圾人，桃園檢舉獎金提升至75%

牛煦庭議員指出，市府於龜山區試辦垃圾專用袋以來，其辦公室強力要求＋外帶「全場緊迫盯人」戰術奏效，從今年8月到現在不到三個月一共通報225次，清潔隊終於加派人手，根據中隊回報，現在常駐三人，安心上工計畫八人，還會再增聘四人，在亂丟垃圾的熱點常態性巡邏，加上破袋檢查，已見成效。

牛煦庭並建議，科技執法密錄器，應該廣設新北往龜山方向上山的各條山路，青山路、壽山路、萬壽路等，把亂丟垃圾的機車騎士通通重罰。牛煦庭議員並提出垃圾處理費隨袋徵收政策及未來於桃園市推行的可能性？市長鄭文燦表示，桃園因人口增加快速，垃圾量已從每年37萬噸上升至52萬噸，後續會視試辦成果、垃圾減量效果、市容景觀等事項進行評估，待評估完成之後，市府會做出最終決定。

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