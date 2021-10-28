中國新首富！農夫山泉鍾睒睒1.7兆身家擠下馬雲

▲「農夫山泉」創辦人鐘睒睒。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸胡潤研究院27日公布最新「胡潤百富榜」，礦泉水品牌「農夫山泉」的創辦人鍾睒睒（音同閃）以3900億元（約1.7兆元新台幣）的身家擠下阿里巴巴創辦人馬雲，成為中國新首富。

鍾睒睒1954年出生於浙江諸暨，小學五年級時因文化大革命中斷學業，當過泥水匠及木匠，高考恢復之後，考入浙江廣播電視大學就讀，並在畢業後進入《浙江日報》擔任記者。

1988年初，鍾睒睒辭去記者工作，開始經商，一開始曾經營一些種植蘑菇之類的事業，但都沒有成功，直到1991年時藉著擔任記者時的人脈，成為飲料品牌「娃哈哈」在海南及廣西的總代理，才逐漸發跡。

鍾睒睒1993年創辦「養生堂」公司，靠著生產「養生堂龜鱉丸」走紅，隨後養生堂一帆風順，跨足保健品、飲料、食品、生物製藥等領域。

鍾睒睒1996年創立「農夫山泉」的前身「浙江千島湖養生堂飲用水」，主打產品就是標榜取自千島湖水源的「農夫山泉」飲用水。農夫山泉也多次成為大型活動的指定用水，包含廈門的金磚國家會議、杭州的G20高峰會等。

農夫山泉2020年9月8日正式於港股上市，開盤價為39.8港元，並曾在2021年初一度上漲至68.78港元，漲幅超過170%。

本次胡潤百富榜排名第二的為字節跳動創辦人張一鳴、第三名為寧德時代創辦人曾毓群、之後才是騰訊創辦人馬化騰、阿里巴巴創辦人馬雲。

據胡潤介紹，從百富榜能看出中國財富創造的結構和規模這幾年變化非常快，從事互聯網的企業家比例在上升。有業內人士分析，張一鳴非常有可能成為下一位中國首富。