「農夫山泉」創辦人身價超巴菲特！富豪榜上飆車「2天壓兩巨頭」

▲鐘睒睒飲用「農夫山泉」所生產的瓶裝水。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸飲料品牌「農夫山泉」股價5日再度於港股大漲創高，總市值已超過7100億港元。根據富比世「實時富豪榜」，農夫山泉創辦人鐘睒睒身價已達896億美元，超越「股神」巴菲特（Warren Buffett）的875億美元，暫居富豪榜第6名。

鐘睒睒財富主要來自農夫山泉，由於農夫山泉的股權結構非常集中，鐘睒睒透過旗下公司持股84.1%，這也代表，鐘睒睒的身價與農夫山泉的股價有很大的關聯。

▼「股神」巴菲特 。（圖／路透社）



鐘睒睒還持有公司萬泰生物20%的股份，這兩家公司一家去年在港股上市，一家今年在A股上市，農夫山泉的股價自上市以來漲幅超過176%，萬泰生物的漲幅超過2000%。

農夫山泉近日漲勢強勁，也帶動鐘睒睒的身價瘋狂上升，根據富比世「實時富豪榜」，鐘睒睒的身價在4日達到855億美元，超越Google創始人賴利佩吉（Larry Page）站上富豪榜第8名。

農夫山泉5日再度大漲，鐘睒睒的身價也提升至896億美元，超越「股神」巴菲特的875億美元，來到富豪榜第6名。

農夫山泉創立於1996年，原名為「浙江千島湖養生堂飲用水」，所在地為杭州，最出名的產品為「農夫山泉礦泉水」，曾多次成為大陸主辦國際大型會議的指定水，包含杭州G20峰會、廈門金磚國家峰會等。