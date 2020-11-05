他「靠賣水」登中國富豪第三名！　1年身價暴增510億美元　

▲鍾睒睒位列2020年富比士中國富豪榜第三名。（圖／翻攝自富比士中文網）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情對全球工商業造成損失，不過，疫情沒有放慢中國造富巨輪的前進速度。2020年富比士中國富豪榜有400位上榜者，其中，大陸最大的瓶裝水龍頭公司農夫山泉靠著9月8日港股掛牌，創始人鍾睒睒身家急速增長到539億美元，增幅更超過510億美元，位列2020年富比士中國富豪榜第三名。

綜合陸媒報導，2020年富比士中國富豪榜出爐，阿里巴巴主要創始人馬雲、騰訊首席執行官馬化騰、農夫山泉創始人鍾睒睒分別以身家656億美元、552億美元、539億美元位列前三。

此前，農夫山泉9月8日於港股掛牌。除農夫山泉外，鍾睒睒還實際控制另一家上市公司，即是今年4月29日在上交所掛牌的萬泰生物。如此一來，鍾睒睒通過農夫山泉和萬泰生物2家公司，身家增長到539億美元，增幅超過510億美元。

據悉，2019年11月，鍾睒睒以137.9億元財富在2019富比士中國400富豪榜中排名第186。

▲農夫山泉。（圖／翻攝自微博）

留著三分頭，戴著黑色框眼鏡，現年65歲鍾睒睒，鮮少在公眾面前出現。同行形容他是「獨狼」，說他孤傲、獨來獨往。不過，鍾睒睒並不介意這個綽號，相反還表示很喜歡。

儘管坐擁兩家上市公司，成為眾人稱羨的億萬富豪，但鍾睒睒的職涯起點卻不在商界。他在大學考試兩度落榜後，進入浙江廣電系統工作，並於1983年考進浙江日報社。

在報社任職5年期間，鍾睒睒跑遍浙江逾80個縣市，採訪過500多位的企業家，甚至後來好幾位創業的合作夥伴都是在當時所結識的朋友，所以他至今仍稱懷有「浙江日報情結」。

離開報社後，鍾睒睒於1980年代末決定到海南創業，直到1991年，正式成為飲料大廠娃哈哈口服液廣西、海南的總代理。鍾睒睒隨後於1993年創立海南養生堂藥業有限公司，並推出保健產品「養生堂龜鱉丸」，一炮打響知名度。但1996年因大陸保健品行業監管趨嚴，鍾睒睒返回浙江創立新安江養生堂飲用水有限公司（農夫山泉前身），並於1997年推出第一款農夫山泉罐裝水。

2001年，鍾睒睒斥資1,710萬元取得萬泰生物95％的股權。在歷經十幾年的努力，農夫山泉、萬泰生物業務不斷擴張，最終於2020年先後上市，鍾睒睒也憑此登上大陸巨富之列。

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