陸「農夫山泉」創辦人登亞洲首富！鍾睒睒2.1兆身價超越印度首富

▲鐘睒睒飲用自家生產的礦泉水。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據彭博「億萬富豪指數」，大陸飲料品牌「農夫山泉」創辦人鐘睒睒已超越印度信實工業集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani），成為亞洲首富。

「億萬富豪指數」顯示，鐘睒睒的財富淨值今年飆升709億美元，達到778億美元（約2.1兆元新台幣），超越安巴尼的769億美元，排名全球第11位。

鐘睒睒的財富主要來自兩個互不相關的領域，除農夫山泉以外，他還持有北京萬泰生物藥業股份有限公司的20%股份。今年4月，萬泰生物藥業在A股上市，幾個月後，農夫山泉成為香港最熱門的上市公司之一，從上市至今，農富山泉股價已上漲155%，萬泰藥業的漲幅則超過2000%。

農夫山泉創立於1996年，原名為「浙江千島湖養生堂飲用水」，所在地為杭州，最出名的產品為「農夫山泉礦泉水」，曾多次成為大陸主辦國際大型會議的指定水，包含杭州G20峰會、廈門金磚國家峰會。

另外，今年曾一度重登亞洲首富的阿里巴巴集團創辦人馬雲名次不斷後退，已跌至25名，不只被鐘睒睒、安巴尼超越，也不及拼多多創辦人黃崢（15名），財富淨值從10月份的617億美元，縮水至512億美元（約1.4兆元新台幣）。