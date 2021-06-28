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福島白桃當賣點「網拒喝核水！」　這間公司瞬間蒸發1.2兆台幣

▲▼ 福島白桃當賣點，陸農夫山泉港股大跌。（圖／翻攝 農夫山泉）

▲ 福島白桃當賣點，陸知名礦泉水品牌農夫山泉股價大跌。（圖／翻攝 農夫山泉）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名礦泉水品牌農夫山泉旗下一款加味飲料因疑似「取材日本福島縣」拂曉白桃，引發網友激烈爭議。事情曝光後，農夫山泉昨（27日）股價大跌，一口氣市值蒸發超過3200億港元，相當於1.2兆台幣。

▲▼ 福島白桃當賣點，陸農夫山泉港股大跌。（圖／翻攝 農夫山泉）

▲ 宣傳廣告以福島拂曉白桃當賣點。（圖／翻攝 農夫山泉）

《網易》報導稱，有大陸網友爆料，在超市發現農夫山泉兩種口味的蘇打水廣告，其中一種白桃味的飲料來自日本福島縣。網友查閱農夫山泉官微發現，4月1日的推文中，公司的確將「產自」日本福島縣當成賣點宣傳。

消息一出，報導稱，截至27日為止，農夫山泉最新市值為4617億港元，瞬間蒸發超過3200億港元（約合人民幣2494億元），換算是1.2兆台幣。

據了解，拂曉白桃本是日本福島縣有名的特產，自2011年日本福島核泄漏事故後，周邊水土汙染嚴重，鑒於核泄漏事故對農產品質量安全的影響，大陸政府明令禁止從日本福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣等12個縣城采購進口食品、食用農產品及飼料。　　

農夫山泉27日立刻發文回應，「該產品配料中沒有從福島進口的成分，拂曉白桃原產於日本福島，風味獨特，上世紀在引進種植，研發人員依據拂曉桃的獨特風味，創製類似的產品，與拂曉桃產地沒有關聯。」

▼ 農夫山泉聲明  。（圖／翻攝 農夫山泉微博）

▲▼ 農夫山泉道歉聲明 。（圖／翻攝 農夫山泉微博）

　　

　　

　　

　　

　　

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