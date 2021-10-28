知名牧場驚爆兔群攻擊1歲童　小指被咬斷一截狂噴血父母嚇壞　

▲桃園市中壢區「羊世界牧場」，1歲邱姓男童與父母進入園區兔子區附近玩耍時，男童不慎把手伸入兔籠內遭兔子圍攻咬斷一截小指。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區知名的「羊世界牧場」發生兔子攻擊幼童事件，1歲的邱姓男童在兔子區附近玩耍時，將手指伸入兔籠內，結果引起兔子圍攻，男童突然喊叫大哭，父母才發現左手尾指血流如注且最後一截遭兔子咬斷；桃檢偵訊牧場江姓負責人，江坦承兔子飼養區未設置適當圍籬間隔、以免兔群發生攻擊情事，檢方偵結依過失傷害罪嫌將江姓負責人提起公訴。

檢警調查，53歲的江姓男子是中壢區「羊世界牧場」負責人，去年9月25日下午2時許，1歲的邱姓男童與父母進入園區遊玩，其中在兔子飼養區，男童不慎將左手深入兔籠內，兔子見狀靠攏張嘴猛咬，男童左手小指被咬斷一截，當場血流如注，痛得哇哇大哭，父母發現後趕緊找斷掉的一截小指卻找不到，趕緊送醫急救，事後對牧場江姓負責人提告。

桃檢查出，江男並無不能注意之情事，卻疏於注意，未在飼養兔子區設置適當安全圍籬間隔，以防護飼養兔子攻擊他人；江男則坦承管理確有疏失，造成邱姓男童遭飼養兔群攻擊咬傷；男童母親也指證，現場並沒有適當防護，可以避免園區兔子攻擊他人，並提出醫院診斷證明佐證，檢方偵結依過失傷害罪嫌將江提起公訴。

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