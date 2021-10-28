長榮機師Ct值28「推測剛感染」　羅一鈞：驗出Delta也不意外！

記者嚴云岑／台北報導

長榮航空外籍機師今（28）日傳確診，指揮中心證實為境外移入個案中的美國籍40多歲男性，指揮官陳時中表示，個案在7月多打過2劑BNT疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案經過2次隔日採檢，Ct值分別是29、28，加上抗體檢驗結果，推測剛感染不久，推測可能在執飛美國期間在外站或航程中感染，「如果病毒是Delta也不意外。」

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16499)、美國(2例，案16500、案16501)、英國(案16502)、吉爾吉斯(案16503)及蒙古(案16504)入境，入境日介於今(2021)年10月12日至10月26日。

陳時中表示，本國籍航空公司外籍的機組員，是在居家檢疫第5天被驗出，其中在第二次要回來之後再居檢再派飛前快篩陰性，派飛回來第5天驗出陽性，目前在醫院治療中，其餘相關人員也在疫調與匡列中，目前匡列32人。而個案應該在7月多有打過兩劑BNT疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，該名染疫的機師已經接種過2劑疫苗並隸屬於長榮777機隊。本月中旬執行兩趟長班飛往美國， 10月22日執勤返台須依規定執行5天居家檢疫，經採檢為陰性後才可進入9天加強版自主健康管理，但昨日該名機師進行採檢時檢體則呈現陽性反應。

另外，面對機組員身心狀況問題，桃園市機師工會預計今天下午發起「黃飄帶行動」，持續為機組員爭取居家檢疫期間不派飛、每月至少3天非執勤、非檢疫、非自主健康管理的喘息期。

羅一鈞表示，該機師經過2次隔熱採檢，第一次Ct值是29，第二次是28，病毒量稍微高，推測是剛感染不久。而抗體檢驗結果也於稍早出爐，打疫苗產生的S抗體陽性，代表疫苗還是有產生保護力，而感染產生的N抗體也是陽性，代表剛剛感染不久，推測是執飛美國期間可能在外站或航程中感染到，病毒基因序列還是會進行，「如果病毒是Delta也不意外」，有結果會與大家報告。