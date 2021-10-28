印尼發現「失落黃金島」！漁民打撈大量黃金、佛像...考古界震驚

▲蘇門答臘的穆西河內打撈出許多黃金、寶石等寶藏。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者黃品臻／綜合報導

找到「失落的黃金島」了？印尼蘇門答臘島的漁民從5年前開始，透過夜間潛水的方式，陸續在巨港市（Palembang）的穆西河裡挖出大量寶藏，包括黃金、珠寶和佛像等，此事也引起考古學家的關注，在研究後推測，這些寶藏的出處很可能就是歷史上14世紀時無故消失、被稱為「黃金島」的三佛齊遺址。該研究也在近日發表於《Wreckwatch》雜誌。

綜合外媒報導，印尼蘇門答臘島巨港市的漁民5年前開始在穆西河的河床上發現大量寶藏，有寶石、黃金首飾、硬幣和鑲滿寶石的真人大小佛像，據稱佛像價值數百萬英鎊，這些寶藏可以追溯到8世紀，另外也在河床挖出古代中國硬幣及大量沉沒的瓷器，英國海洋考古學家金斯利（Sean Kingsley）推測，這些寶藏應該屬於7世紀至13世紀間的「三佛齊帝國」（Srivijaya）。

三佛齊帝國一直被認為是傳說中的王國，又被稱為「黃金島」，是一個擁有無數財富的古文明，並統治著印尼及東南亞大部分地區超過600年，該帝國在14世紀神秘消失後，探險家們就一直試圖尋找帝國遺址，但都徒勞無功。如今找到這些寶藏，金斯利表示，「各個時期的硬幣、黃金、佛像和寶石，以及在《水手辛巴達》（Sinbad the Sailor）裡讀到被認為是編造的各種事物，其實是真的。」

Srivijaya, the greatest lost civilisation you've never heard of, right? How does a kingdom simply disappear? Check out the Autumn issue of Wreckwatch mag, out today: https://t.co/iJmovcp5mW. All about the great Maritime Silk Road. @peterfrankopan pic.twitter.com/WGI4YZIUOB — Sean Kingsley - Wreckwatch Mag (@wreckwatch) October 23, 2021

金斯利指出，三佛齊帝國之所以能如此繁榮，是因為他們控制了海上絲綢之路的貿易路線，當時世界上幾乎所有的貨物，從香料到奴隸，都須經過這條海上要道，使得三佛齊帝國成為當時的「國際十字路口」，除了海上貿易帶來的巨額財富外，他們還在蘇門答臘的穆西河和巴當哈里河（Batang Hari rivers）沿岸發現金礦。

根據編年史資料顯示，三佛齊帝國擁有許多島嶼，因此不清楚邊界在哪，且該帝國的航海家、水手和商人會四處探險，足跡遍布婆羅洲、泰國、菲律賓、柬埔寨和馬達加斯加等，而現代學者認為相關遺址難被發現的主要原因是因為該帝國是一個漂浮的王國。

金斯利說明，三佛齊帝國只有國王的宮殿和廟宇是建在陸地上，平民則住在用竹子製成的漂浮屋裡，若是想搬家，在河面上移動房子即可。而三佛齊帝國滅亡的原因不明，金斯利推測，可能和龐貝古城一樣，成為火山噴發的犧牲品，且出於害怕的緣故，當時的居民可能遵從國王指示，將黃金等物扔進河裡，作為宗教祭品，如今才會在穆西河的河床裡發現這些寶藏。

《Wreckwatch》雜誌指出，考古單位還未對該處遺址進行正式挖掘工作，漁民將寶藏挖出後就轉賣給古董商來賺錢，這也意味著專家沒辦法識別這些物品並確認其歷史價值。金斯利也痛心地表示，「寶藏已經在全世界遺失了，三佛齊帝國的興起、輝煌和衰落的有關證據，也在悄悄地消失。」