印尼發現「失落黃金島」！漁民打撈大量黃金、佛像...考古界震驚

找到「失落的黃金島」了?印尼蘇門答臘島的漁民從5年前開始,透過夜間潛水的方式,陸續在巨港市(Palembang)的穆西河裡挖出大量寶藏,包括黃金、珠寶和佛像等,此事也引起考古學家的關注,在研究後推測,這些寶藏的出處很可能就是歷史上14世紀時無故消失、被稱為「黃金島」的三佛齊遺址。該研究也在近日發表於《Wreckwatch》雜誌。

綜合外媒報導,印尼蘇門答臘島巨港市的漁民5年前開始在穆西河的河床上發現大量寶藏,有寶石、黃金首飾、硬幣和鑲滿寶石的真人大小佛像,據稱佛像價值數百萬英鎊,這些寶藏可以追溯到8世紀,另外也在河床挖出古代中國硬幣及大量沉沒的瓷器,英國海洋考古學家金斯利(Sean Kingsley)推測,這些寶藏應該屬於7世紀至13世紀間的「三佛齊帝國」(Srivijaya)。

三佛齊帝國一直被認為是傳說中的王國,又被稱為「黃金島」,是一個擁有無數財富的古文明,並統治著印尼及東南亞大部分地區超過600年,該帝國在14世紀神秘消失後,探險家們就一直試圖尋找帝國遺址,但都徒勞無功。如今找到這些寶藏,金斯利表示,「各個時期的硬幣、黃金、佛像和寶石,以及在《水手辛巴達》(Sinbad the Sailor)裡讀到被認為是編造的各種事物,其實是真的。」

