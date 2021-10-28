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獨立堅毅期望自己成為父親的支柱　光華桂翊雅獲全國孝行楷模

▲台南市光華高中幼保科桂翊雅同學事父盡孝，經內政部評選為2021年全國孝行楷模，消息傳來，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市光華高中幼保科桂翊雅同學事父盡孝，經內政部評選為2021年全國孝行楷模，消息傳來，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中幼保科桂翊雅同學，經台南市政府提報推薦後，經內政部評選為2021年全國孝行楷模，消息傳來，全校師生同感榮耀！

桂翊雅同學出身單親家庭，父親行動不便，故桂翊雅自幼便十分獨立，堅強地擔負起照顧父親的責任。桂翊雅的爸爸雖為身心障礙者，在客觀環境艱困的情形下，仍極盡所能照顧阿公，爸爸勉力奉行孝道，深深影響著桂翊雅。她努力地學習在生活中為父親分憂解勞，讓自己成為父親的雙腿，即使物質條件相當匱乏，但並未影響翊雅盡孝的心志，反而樂觀地面對困境，以自身的安定與堅強，護持著整個家庭。

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桂翊雅進入光華高中選讀幼保科，期許自己未來後能成為一名優秀的長期照護人員，幫助更多需要幫助的長者與家庭。桂翊雅的導師謝佳豫表示，在學校，同學們很喜歡她，覺得桂翊雅相當活潑也樂於協助同學，和她在一起總是很多歡樂的事，身為師長也覺得桂翊雅是相當貼心的孩子。一般高中生假日會想追星、玩樂、找朋友逛街，桂翊雅卻有著比同儕更成熟的思維，事事以父親為重，對父親照料無微不至並能體諒其父親因為身體上病痛的鬱悶情緒，努力讓父親開心，足為孝行楷模，故推薦她的孝行事蹟。

對於獲選為孝行楷模，桂翊雅同學謙虛地說：「這個獎應該頒給其他比她更好的人。」她認為身為子女照顧父親本是應當，能陪伴父親她感到快樂。也能體諒父親因為身體的病痛而心情鬱悶暴躁，她會推父親一起外去散步，說說在學校有趣的事情，努力讓父親開心，看爸爸心情變好，自己也感到幸福！

桂翊雅同學孝親至誠的態度，以生命實踐孝親的價值，將「孝道」融入於生活當中，獲得孝行楷模殊榮，確是實至名歸！

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