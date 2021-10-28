「請放過學生！」黃捷挺街舞大賽　轟國民黨只會讓年輕人看不起

▲國民黨議員轟城中城屍骨未寒，市府急著敲鑼大鼓、歌舞昇平，良心何在。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳若翠批評，高雄城中城46名罹難者屍骨未寒，但高雄市政府卻開始敲鑼打鼓，更要辦高雄流行音樂中心開幕活動及街舞大賽。高雄市議員黃捷則聲援學生表示，請國民黨議員不要一再消費災難，只會讓年輕人看不起。學生是無辜的，請放過社團學生，還給他們期待已久的舞台！

▲黃捷聲援學生，要國民黨部要消費災難，犧牲學生的表演舞台。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員黃捷跳出來聲援表示，這兩天，國民黨為了城中城不幸的事件，不僅用預算要脅市長下台，還把學生們期待已久的2021雄爭舞鬥街舞大賽 當作箭靶，要求市府也要取消這場比賽。

黃捷說，9月底她去關心熱舞社同學練習時，他們就跟我說，這場比賽原本6月就要舉辦，但因疫情延宕至今才得以復辦，希望疫情可以盡速平穩，讓他們有發揮的舞台。

這些熱舞社團的學生練習這麼久，延宕近半年終於得以復辦，國民黨議員卻拿學生開刀，不讓學生參加比賽，還說「復辦比賽是因為施政無方，怕年輕選票流失」，實在對學生非常不公平。

黃捷表示，請國民黨議員不要一再消費災難，只會讓年輕人看不起，學生是無辜的，請放過社團學生，還給他們期待已久的舞台！

▲民進黨市議員擬參選人鄧巧佩。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨市議員擬參選人鄧巧佩則批評，陳若翠與國民黨為了繼續利用城中城事件牟取政治利益，想盡理由阻礙高雄走出陰霾、迎來陽光，現在甚至還要扼殺年輕舞者們得來不易的圓夢舞台，應立刻向年輕人道歉。

鄧巧佩說，此次賽事是辦在位於陳若翠議員選區的中央公園，可望帶動周邊經濟活動，陳身為選區議員居然帶頭抵制，簡直不可思議，呼籲國民黨停止消費城中城事件並立刻道歉，將舞台還給渴望表演的孩子們。

民進黨市議員黃文益說，大家都同意市府要以哀矜勿喜的態度妥善處理城中城事件，但這不能成為犧牲學生權益的理由，請國民黨停止惡意政治操作城中城悲劇，還給學生們自由、乾淨的表演舞台。

黃文益強調，城中城事件的發生令人遺憾、痛心，市府後續處理自當哀矜勿喜，但學生活動與政治討論應一碼歸一碼，不該混為一談，更不該強迫所有活動全面停擺，這些幾個月來努力練習不懈的學生們何其無辜，請國民黨及陳若翠議員別讓他們的努力付諸流水。

▲高雄街舞大賽引發爭議，學生發起連署要繼續舉辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄23校學生發起連署續辦街舞大賽，「這場比賽我們期待很久，我們不懂政治，不希望單純的街舞比賽被政治影響，請市政府及議員們要傾聽年輕人的聲音，不要讓我們這群熱愛街舞的人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待已久的舞台。」

高雄市議員高閔琳也呼籲國民黨停止消費城中城、政治操作，事件過後應積極讓傷者和亡者家屬回覆平靜生活，而非一再炒作、傷口灑鹽。

她說，城中城事件的公共安全問題與街舞運動完全是兩碼子事；身為議員應該是監督市府檢討公安意外事件、擬定改善辦法，而不是無限上綱、八竿子打不到一起的事情要用牽連進來。