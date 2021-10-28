「城中城屍骨未寒」還辦街舞大賽　高雄藍議員開炮...學生氣炸洗板

▲國民黨議員轟城中城屍骨未寒，市府急著敲鑼大鼓、歌舞昇平，良心何在。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳若翠批評，高雄城中城46名罹難者屍骨未寒，但高雄市政府在周日將舉辦一系列高雄流行音樂中心開幕活動，周六也要在中央公園舉辦街舞大賽，質疑市府良心何在，不能晚點辦嗎？不料此番發言引發高中生氣憤，不只洗版議員臉書，也發起連署要求繼續舉辦。

陳若翠近日痛批市長陳其邁在受災戶的傷口上灑鹽，城中城大火事故責任都還未釐清，罹難者告別式也才辦完，市政府竟然就開始敲鑼打鼓、歌舞昇平起來，良心何在？

她認為，市府急著辦街舞大賽，有這麼急嗎？是因為民進黨施政無方，年輕選票怕流失，要趕快辦些歡樂的活動拉攏嗎？並奉勸陳其邁適可而止，先負起自己在城中城46條人命該負的行政責任再說吧。

▲高雄街舞大賽引發爭議，學生發起連署要繼續舉辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

這番發言引發高雄高中生氣憤，不少網友更接連洗版陳若翠的FB臉書，「所以跳舞跟城中城事件有什麼關聯……講真的 你只是想弄市長而已」、「照這個邏輯，高雄市這個月，有同理心的都不能舉辦結婚宴會，才能撫慰家屬的傷痛囉」、「企圖拿街舞活動渲染事件情緒的是議員您，現在又企圖拿疫情爆發與城中大火來繼續渲染」、「你要不要也去跟百貨公司說現在很難過，不要週年慶了，大家都待在家裡默哀？」。

高雄市議員黃捷也跳出來聲援表示，這兩天，國民黨為了城中城不幸的事件，不僅用預算要脅市長下台，還把學生們期待已久的2021雄爭舞鬥街舞大賽 當作箭靶，要求市府也要取消這場比賽。

▲黃捷聲援學生，要國民黨部要消費災難，犧牲學生的表演舞台。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，9月底她去關心熱舞社同學練習時，他們就跟我說，這場比賽原本6月就要舉辦，但因疫情延宕至今才得以復辦，希望疫情可以盡速平穩，讓他們有發揮的舞台。

這些熱舞社團的學生練習這麼久，延宕近半年終於得以復辦。國民黨議員卻拿學生開刀，不讓學生參加比賽，還說「復辦比賽是因為施政無方，怕年輕選票流失」，實在對學生非常不公平。政治攻防是一回事，但學生是無辜的，請國民黨議員放過認真練習的學生，還給他們期待已久的舞台。

高雄市議員高閔琳也呼籲國民黨停止消費城中城、政治操作，事件過後應積極讓傷者和亡者家屬回覆平靜生活，而非一再炒作、傷口灑鹽。

她說，城中城事件的公共安全問題與街舞運動完全是兩碼子事；身為議員應該是監督市府檢討公安意外事件、擬定改善辦法，而不是無限上綱、八竿子打不到一起的事情要用牽連進來。

陳若翠則發出3點澄清，她從頭到尾沒講過「停辦」這二個字，城中城大火是一場原本可以避免的悲劇，街舞比賽是一場早就可以舉辦的歡樂活動。她說，如果不是因為市府施政怠惰，疏於消防公安檢查，46條人命46個家庭不會破碎；如果不是因為中央防疫無方，沒有把疫苗買好買滿，出現3+11的破口，阻擋國際疫苗進口，街舞大賽應當6月就如期快樂落幕了。

她再度重申，「街舞大賽是無辜的，年輕人悶了大半年，也都很期待以舞會友，只是，城中城大火至今還不到半個月，罹難者家屬仍在服喪期間，還沒走出失去親人的低潮，如果您們有感同過，大家就能將心比心、這些弱勢死傷家屬也在等，一個答案交代？」