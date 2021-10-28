「這1族群不打疫苗」前台大醫最擔心！曝基本目標：終究要考期末考

▲疫苗陸續開放第二劑接種，但施打率未見明顯提升。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧今（28）日拿出25日與一週前18日公布的疫苗統計資料相比，發現75歲以上莫德納第二劑只多了3693人接種，仍有約21萬人沒打第二劑，BNT第一劑只多1664人接種，讓他相當擔心，因該族群疫苗接種率已停滯數個月，「有近30%長輩可能鐵了心根本不想打」。

林氏璧今早在粉專《日本自助旅遊中毒者》分析近2週疫苗統計資料，他發現75歲以上長者莫德納第二劑只多打3693人，還有約21萬人未接種，「這個年紀應該許多人離第一劑都已經超過16週了」；至於BNT第一劑只多1664人接種。而65～74歲長者，莫德納第二劑多打了32萬人接種，打速相當快；BNT第一劑則只多打4730人。

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林氏璧說，目前75歲以上72.6%至少打第一劑，51.5%打完兩劑；65～74歲以上85.4%至少打一劑，71.2%打完兩劑。但他也坦言較擔心的是65歲以上目前還未出來打第一劑者，看來施打意願可能不太高，「我尤其擔心75歲以上，這族群至少2個月前早就打到70%了，這幾個月幾乎停滯，看來近3成長輩可能是鐵了心根本不想打疫苗。」

▲仍有許多長者未接種疫苗，讓林氏璧相當憂心。（示意圖／記者李毓康攝）

關於該如何提升第一劑打氣？指揮中心發言人莊人祥26日指出，75歲以上長者通常需要子女或朋友幫忙上網預約，確實較不方便，該如何讓移工或長者能有便利的預約方式與接種方式，正在考慮外展或專案接種，可像是在某些場所固定有接種站，或是假日固定開設接種站，實施隨到隨接種，如過去雙北推動流感疫苗時，就曾在捷運站前設置接種站，民眾路過或是搭車經過就可接種。至於優惠、摸彩等獎勵措施，他表示可以往這方面思考。

對於指揮中心思考如何提升長者施打率的方式，林氏璧認為可推出對有打疫苗者的優惠，同時又可振興經濟，何樂而不為？如美國曾推出打疫苗任選甜甜圈，也有英國網友在西敏寺接種疫苗後，到附近咖啡店消費即可打折等等。

林氏璧強調，台灣終究要考期末考，不能只看整體覆蓋率，容易重症族群的疫苗覆蓋率才是重中之重，基本的目標為50歲以上兩劑90%，「先達到這個，就算國內還會有疫情，我們的重症案例都不會太多！大家一起努力！」