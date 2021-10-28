「這1族群不打疫苗」前台大醫最擔心！曝基本目標：終究要考期末考

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「這1族群不打疫苗」林氏璧最擔心！曝基本目標：終究要考期末考

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗陸續開放第二劑接種，但施打率未見明顯提升。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧今（28）日拿出25日與一週前18日公布的疫苗統計資料相比，發現75歲以上莫德納第二劑只多了3693人接種，仍有約21萬人沒打第二劑，BNT第一劑只多1664人接種，讓他相當擔心，因該族群疫苗接種率已停滯數個月，「有近30%長輩可能鐵了心根本不想打」。

林氏璧今早在粉專《日本自助旅遊中毒者》分析近2週疫苗統計資料，他發現75歲以上長者莫德納第二劑只多打3693人，還有約21萬人未接種，「這個年紀應該許多人離第一劑都已經超過16週了」；至於BNT第一劑只多1664人接種。而65～74歲長者，莫德納第二劑多打了32萬人接種，打速相當快；BNT第一劑則只多打4730人。

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林氏璧說，目前75歲以上72.6%至少打第一劑，51.5%打完兩劑；65～74歲以上85.4%至少打一劑，71.2%打完兩劑。但他也坦言較擔心的是65歲以上目前還未出來打第一劑者，看來施打意願可能不太高，「我尤其擔心75歲以上，這族群至少2個月前早就打到70%了，這幾個月幾乎停滯，看來近3成長輩可能是鐵了心根本不想打疫苗。」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲仍有許多長者未接種疫苗，讓林氏璧相當憂心。（示意圖／記者李毓康攝）

關於該如何提升第一劑打氣？指揮中心發言人莊人祥26日指出，75歲以上長者通常需要子女或朋友幫忙上網預約，確實較不方便，該如何讓移工或長者能有便利的預約方式與接種方式，正在考慮外展或專案接種，可像是在某些場所固定有接種站，或是假日固定開設接種站，實施隨到隨接種，如過去雙北推動流感疫苗時，就曾在捷運站前設置接種站，民眾路過或是搭車經過就可接種。至於優惠、摸彩等獎勵措施，他表示可以往這方面思考。

對於指揮中心思考如何提升長者施打率的方式，林氏璧認為可推出對有打疫苗者的優惠，同時又可振興經濟，何樂而不為？如美國曾推出打疫苗任選甜甜圈，也有英國網友在西敏寺接種疫苗後，到附近咖啡店消費即可打折等等。

林氏璧強調，台灣終究要考期末考，不能只看整體覆蓋率，容易重症族群的疫苗覆蓋率才是重中之重，基本的目標為50歲以上兩劑90%，「先達到這個，就算國內還會有疫情，我們的重症案例都不會太多！大家一起努力！」

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