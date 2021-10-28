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馬祖「內臟人」女師本尊現身！學生簇擁人氣超高　網感動：太用心

▲▼馬祖女師穿內臟裝教學。（圖／王老師授權提供）

▲學生們都很愛這種教學方式。（圖／王老師授權提供）

記者黃可昀／綜合報導

日前臉書瘋傳「內臟人」照片，事實上她是來自馬祖的女老師，為了幫助學生記住消化系統，親自穿著全身肌肉裝上陣，腹腔的內臟一目了然，照片曝光在網路引起轟動，網友都大讚她「好用心！」她本人也在臉書貼出了學生們反應，從雙方互動可看出，王老師早已擄獲學生們的心。

本站曾報導《穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心》，上週她不顧形象直接穿全身肌肉裝進教室，拿自己的身體當教材，讓學生更清楚腸胃構造，當時在臉書吸引破萬人按讚，生動教學獲得一面倒的支持。

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▲▼馬祖女師穿內臟裝教學。（圖／王老師授權提供）

▲馬祖女師穿內臟裝教學。（圖／王老師授權提供）

據了解，這名被稱作內臟人的女子來自馬祖，為王姓國中老師，她觀察到現在的學生普遍缺乏學習動機，上課也容易無精打采，於是她絞盡腦汁想出這個方法，其實「心裡一直糾結到上課前一秒」，穿肌肉裝並非想搞笑，而是想試試不同的教學方法，果不其然成效非常好，學生們當天都目不轉睛地聽課。

從王老師PO出的影片來看，學生下課後仍團團包圍住她，搶著要背出完整消化系統，興奮地對著老師身上服裝比手畫腳，果然比對著課本死讀還更有效率。王老師欣慰地說，「扮醜只求你們不要放空不要睡，2節課結束一單元，真的馬上講得出來呢我感動~~~」。

網友留言，「果然是身材擔當」、「幸福的學生，用心的老師，相信他們都會印象深刻」、「難得可以大膽的對老師指手畫腳」、「值得了!!!」、「好盡責的老師」、「好想要這個老師教」。

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