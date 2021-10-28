故宮小編創意文被下架？立委疑「政治力量干涉」⋯吳密察回應了

▲立委鄭正鈐質疑，故宮精品小編PO文是否慘遭「政治力量」介入而下架？（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院臉書粉專「故宮精品」專門推廣文創商品，小編的創意也時常受到網友喜愛，今（28）日有立委大力讚賞，但也提到小編先前用「冷凍雞腿」的創意PO文不到一天就被下架，剛好當時行政院長蘇貞昌「雞腿比疫苗」言論引發爭議，質疑這麼快下架是不是「有政治力量介入」？而故宮院長吳密察也對此作出回應。

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▲故宮精品小編日前搭上《魷魚遊戲》熱潮，推廣清明上河圖文創商品，網友笑「根本直接上香」。（圖／故宮精品）

立法院今日召開教育及文化委員會，審查111年國立故宮博物院單位預算案，進行審查及詢答。其中立委鄭正鈐提到，「故宮精品」小編發文向來受到網友喜愛，其中像是搭上《魷魚遊戲》熱潮，推廣清明上河圖相關文創周邊；但也在會議中陸續提出幾個PO文，問吳密察「知不知道這賣什麼」？

▲鄭正鈐指出「冷凍雞腿」PO文不到一天就被下架。（圖／記者林育綾攝）

鄭正鈐說，小編有次做了一幅哏圖問「冷凍雞腿有人要買嗎？」，其實在推廣賣雞缸杯，剛好當時行政院長蘇貞昌「雞腿比疫苗」的言論引發爭議，他認為小編可能是搭上時事發揮創意；不過該貼文不到一天就被下架，讓他質疑「是不是有政治力量介入？」更呼籲政治力量不該干涉或介入。吳密察則表示，臉書小編的創意，絕對沒有政治力量介入。

另外立委王婉諭也詢問，關於南北院參觀及售票人次不斷下滑，故宮有無更積極的行銷計畫？吳密察也說，其實現在全世界博物館都遇到瓶頸，今年故宮又因為疫情比過去更慘，而本年度只剩下兩個月，他評估，若能拉到跟去年相同水準，已經很不錯，目前也正等待指揮中心再放寬解禁條件，期望聖誕節、過年人潮能夠回溫。

▲國立故宮博物院院長吳密察接受詢答。（圖／記者林育綾攝）