「男友因為高乘載睡了別人」！她控訴遭綠...網傻眼：這什麼八點檔情節

▲女子崩潰表示，竟因高乘載，男友睡了搭便車的妹子。（圖／翻攝pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

男友劈腿原因百百種，但因為「高乘載」而被綠，可說是前無古人了！一位女網友表示，和男友出去玩因為高乘載限制，便隨便拉了乘客搭便車，沒想到2人竟上床了，讓她即使分手了一個星期，還是覺得很傻眼。

一名女網友在Dcard以「男友因為高乘載睡了別人…」為題發文，表示上週末和男友去宜蘭三天兩夜，去的時候因為還有一個朋友，不用擔心高乘載問題，但是朋友要留下來陪女朋友，沒辦法一起回家，兩人就在想高乘載要怎麼辦，原PO想等到晚上八點後再走，但男友堅持不想到這麼晚，同行的朋友就提議，問問看民宿有沒有人要搭便車，結果還真的「找到一個妹子」。

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女網友表示，當時只是好心想說讓對方搭個便車，沒想到那個女生表現得很主動，車上的氣氛也很詭異。幾天後，無意間翻看男友的手機，發現兩個人加了LINE好友，對話紀錄還被刪光。最後男友在逼問之下承認，那天送她回家後和對方睡了，並且一直道歉說是一時衝動，「反正就很荒唐我竟然因為高乘載被綠，喔！他現在是前男友了…」

網友看完也都傻眼，紛紛留言回應，「天上掉下來的餡餅，把持不住，就分吧。你會遇到更好的，別回頭」、「祝他以後也被老婆高乘載」、「天啊還好你有發現」、「好扯 這什麼八點檔情節」、「他們夠隨便欸」、「想要偷吃真的怎麼都防不了啊，處處都是機會」、「多虧那個女生，讓你眼睛放亮一點，恭喜你野放渣男」、「看到最後一句我就放心了」。