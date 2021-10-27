機組員身心狀況亮紅燈　機師工會擬發動「無聲求救」黃飄帶行動

▲機師工會將舉行「黃飄帶」行動。（圖／記者季相儒攝）

記者許維寧／台北報導

日前一名國籍航空外籍機師於居家檢疫後返家不幸猝逝，讓各界開始關注機組員的檢疫、派飛問題。桃園市機師職業工會日前對內發出公告，預計將於明天（10/28）發起「黃飄帶行動」，目前正對內統計人數，將對會員發送黃飄帶繫在門窗上，象徵無聲的求救信號。

據了解，今天機師工會對內發布相關消息強調，機組員長期承受沒有自由、不健康的檢疫措施，導致近期許多組員身心狀況亮起紅燈，然而指揮中心依舊認為這樣機組員「還可以接受」。

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機師工會表示，近日離世的機長體格良好卻仍遭遇不幸，推估這跟檢疫措施有絕對的關係。為了悼念離世的機師並盼喚起社會對機組員身心健康的重視，預計將於明日發起「黃飄帶行動」，將對正在居檢的組員發送黃色飄帶，並於明天下午將飄帶繫在窗外，隨著黃飄帶飄揚釋放心中的不捨與憤怒、發出無聲的求救信號。

機師工會理事長李信燕受訪時表示，目前正在對內蒐集相關資訊、人數統計，整體計畫仍在評估中，若確定執行，明天將以新聞稿方式告知外界。

另外，機師工會也重申，盼幫機組員爭取居家檢疫期間不派飛，以及一個月中至少保有三天非執勤、非檢疫、非自主健康管理的喘息空間。

針對該名猝逝的機師，其任職的國籍航空日前也發出聲明表示願意協助家屬處理後事，但該名機師本月長程航班返台後，均依規完成防疫旅館5天居檢，第5、9、14天檢測皆為陰性，確切原因尚待相關單位勘驗釐清，請外界勿妄加臆測。