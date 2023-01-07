居家檢疫提前4小時出關挨罰20萬　他刷卡付清曝：買藥替女友安胎

▲楊姓男子居家檢疫提前4小時出關，挨罰20萬元，他聲稱懷孕女友身體不舒服，急著出門買藥而違反規定。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名楊姓男子去年(2022年)回台依規定進行0+3的居家檢疫，卻在期滿前4小時擅自外出被查獲，經台北市府民政局裁罰20萬元罰鍰未繳，被移送行政執行署新北分署強制執行，楊男直到日前要繳卡費發現存款被凍結，趕緊到案刷卡付清欠款。他透露，當時因已懷孕的女友身體不舒服，他急著出門買藥，不料卻被抓包挨罰。

現年31歲的楊男本案居家檢疫期限，是從去年6月15日起至同月18日24時止，地點在北市1處民宅，當地區公所每日例行查勤，在18日深夜11點多發現楊男擅離檢疫處所，隔天通知里幹事會同警方現場查訪，調閱監視畫面確認楊男在18日晚間8點多就外出，直到凌晨0點多才返回。

當時中央流行疫情指揮中心公布6月18日新增新冠肺炎本土病例5.3萬多例、境外移入64例，雖呈現下降趨勢，疫情仍屬緊繃，楊男違反居家檢疫規定，被移送北市民政局裁罰20萬元罰鍰，因為沒有在收到處分書後7天內繳納，去年11月被移送新北分署強制執行。

新北分署查明楊男已對罰鍰提起訴願，但依法不停止執行，去年底通知監理機關禁止楊男處分名下1輛轎車，同時扣押楊男多家金融機構帳戶存款，楊男日前親赴新北分署處理，表示他提起訴願後就出國，回台得知訴願被駁回，也沒在意，後因無法從帳戶轉帳繳納卡費，才發現存款被凍結。

楊男聲稱，當時因懷孕6個月的女友身體不舒服，他急著出門買藥，所以在期滿前4小時提前離開檢疫處所，沒想到會被抓包挨罰，楊男並當場刷卡付清罰鍰，據悉，楊男並沒提起行政訴訟抗罰。新北分署已撤銷對楊男帳戶的扣押命令與塗銷車輛禁止處分註記，也呼籲民眾確實遵守政府防疫規定。