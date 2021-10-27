　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少女「推腦癱哥哥」參加越野賽！背後原因讓網全淚了：有妳真好

▲▼美國女高中生推坐輪椅的哥哥參加越野賽。（圖／截自Kare11新聞）

▲美國一名女高中生推坐輪椅的哥哥參加越野賽。（圖／翻攝自YouTube／kare11）

實習記者徐敬璇／綜合報導

親情是最大的力量！美國高中的越野賽現場出現一台輪椅，只見妹妹推著行動不便的腦癱哥哥，一路呼喊著他的名字為自己加油打氣，用「雙人行」的方式完成單人比賽，儘管他們無法成為大會的正式選手，但妹妹的對哥哥情誼，已表現出金牌手足的風範。

據新聞網站Kare11報導，美國威斯康辛州西塞勒姆（Salem）日前一場高中越野賽出現罕見一幕，來自奇佩瓦瀑布高中的14歲女生蘇珊（Susan Bergeman）帶推著坐輪椅的15歲腦癱哥哥傑弗里（Jeffrey）參加，讓單人賽制的比賽場中出現一對的雙人組。雖然大會並不把他們當作正式參賽的選手，但蘇珊一路上呼喊哥哥的名字，跑完這場比賽，感人的行徑讓網友淚崩，大讚這個妹妹沒有拋棄兄長，就算他們不可能獲得獎牌，「但有顆金色的心」。

報導指出，傑弗里在出生22個月時心臟突然停止動，大腦因此缺氧20分鐘，出現嚴重的腦損傷及腦癱症狀，從此行動都需要輪椅輔助，而當時的小蘇珊還只有1歲。

兩兄妹的媽媽潔斯（Jess）表示，兩人在成長生活中關係一直很親密，妹妹從不會用異樣的眼光看待哥哥，雖然覺得一個14歲女孩在凹凸不平的草地上推輪椅跑步很危險，有勸阻過她，但女兒堅定的目光讓人感到欣慰，「我以她為榮」。

主辦單位最終同意讓兄妹兩人一起加入比賽，但不會以正式選手的身分記分。蘇珊對此則表示，哥哥的與眾不同對她來說稀鬆平常，平時就會和他一起做很多事，「雖然這次的越野賽據有挑戰性，但我們玩得很開心，也希望這項運動在未來能更具友善的包容性」。

而蘇珊推著哥哥的畫面讓網友感動不已，佩服她沒有拋下哥哥，「好棒的妹妹」、「有妳真好」、「她的父母一定為她感到驕傲」。雖然這樣參賽不可能獲得獎牌，但網友認為她「有一顆金色的心」。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
快訊／藝FUN券紙本券抽出！　9組末碼中了
快訊／藝FUN券抽籤出爐！　「8組」幸運號碼中獎
LIVE／「600元藝FUN券」開抽75萬幸運兒！　現場直播
「蘋果590元擦拭布」開箱！　網朝聖跪：財富自由
打疫苗後死亡再增9起！　5人打AZ、4人莫德納
渣男分手「激戰片」外流！　清純高中妹崩潰
遭國台辦批「背祖叛宗」！　陳宗彥親回應了
「零居檢」快來了！　陳時中鬆口：農曆年後有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2800萬光年遠！發現銀河系外第一顆行星　體積比土星大

14歲少女「推腦癱哥哥」參加越野賽！背後原因讓網全淚了：有妳真好

WHO：現在離「疫情終結」還早得很！　長期戰須有新疫苗

全球恐面臨2.7℃災難性增溫！　UN秘書長：替各國領導人敲響警鐘

爆乳正妹慘被霸凌！「解放渾圓」正面回擊酸民　她1年海撈7600萬

人妻擠母乳做超黃奶油！老公曝「神秘滋味」　網敲碗下集改做起司

她打完莫德納陳屍「接種站廁所」！　日女隔天早上才被發現

5年沒人下水！大膽男跳湖中游泳　瞬間遭鱷魚追殺「緊咬住手臂」

為何美國總統時不時「口誤」挺台灣？原因曝光　學者：是面子問題

帶領德國16年！梅克爾正式卸任　總統盛讚：最偉大總理之一

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

2800萬光年遠！發現銀河系外第一顆行星　體積比土星大

14歲少女「推腦癱哥哥」參加越野賽！背後原因讓網全淚了：有妳真好

WHO：現在離「疫情終結」還早得很！　長期戰須有新疫苗

全球恐面臨2.7℃災難性增溫！　UN秘書長：替各國領導人敲響警鐘

爆乳正妹慘被霸凌！「解放渾圓」正面回擊酸民　她1年海撈7600萬

人妻擠母乳做超黃奶油！老公曝「神秘滋味」　網敲碗下集改做起司

她打完莫德納陳屍「接種站廁所」！　日女隔天早上才被發現

5年沒人下水！大膽男跳湖中游泳　瞬間遭鱷魚追殺「緊咬住手臂」

為何美國總統時不時「口誤」挺台灣？原因曝光　學者：是面子問題

帶領德國16年！梅克爾正式卸任　總統盛讚：最偉大總理之一

「朱立倫岳父也質疑賤賣黨產」　民進黨：馬英九牽拖綠營凸顯心虛

健身帶「圓胖毛毛球」上肩！　男網紅呈蘋果臉二頭肌狂抖

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

最愜意的退休生活！　1000萬買龍潭「透天+農地」

被路人憑空指控「你的狗亂大便」　他哀怨秀「偉大黃金手」秒堵嘴

柴柴玩到一半突斷電　「小翹臀停半空」姣好身材嗨爆網：想犯罪

王不見王？為基捷隔空交火多日　柯文哲、林右昌未同台

惡霸小三「嬌弱貼爸胸」眼神完封正宮　媽氣曝2年差別待遇超心寒

藝FUN券第3週抽籤出爐！數位、紙本「17組幸運身分證末碼」快來對

阿北半夜趴趴走被鎖定　一查驚呆：他從新北「神遊」到雲林

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

國際熱門新聞

瞞父母辭工作「假裝上班」　創立市值13億公司

台海戰爭推演結果　CNN：中國1招美國就麻煩了

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

中國禁台灣水果　世貿組織證實：納議程處理

美國國務卿布林肯呼籲：挺台灣「參與聯合國」

辣模萬聖節變裝「首次性高潮」　從此愛上自己

嫁26歲鮮肉！她臉蛋白皙光滑驚呆網

終點衝刺她突闖入賽道！　自行車手撞飛重傷

北海道路邊寫「有屎」　在地人籲快跑

影／母乳親餵男友！情侶自拍「成人哺乳片」月賺百萬

坐視童奴渴死　德IS新娘判10年刑

日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

印度神童又說中！它「滿血復活」

更多熱門

相關新聞

環白朗峰越野賽　捷克跑者意外亡

環白朗峰越野賽　捷克跑者意外亡

法國環白朗峰超級越野耐力賽（Ultra-Trail du Mont-Blanc）是頂級的越野賽跑賽事之一，是許多越野跑者的終極挑戰目標。一名捷克選手25日參加該耐力賽時，發生墜落意外身受重傷，儘管救援直升機第一時間趕到現場，受傷的選手仍沒有撐過去，搶救無效身亡。

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

史上最坑人陷阱　車手下餃子跌入

史上最坑人陷阱　車手下餃子跌入

高雄路燈大故障　用路人抱怨聲不斷

高雄路燈大故障　用路人抱怨聲不斷

關鍵字：

越野賽Susan BergemanJeffreyKare11Salem

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

快訊／農遊券第3波獎號出爐

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面