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史上最坑人陷阱！越野賽車手「下餃子」掉落　攝影師爽看戲笑翻

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▲▼史上最坑人陷阱！越野賽車手「下餃子」掉落　攝影師爽看戲（圖／翻攝自YouTube／JukinVideo）

▲坑洞位在高低變化的地方，騎士爬坡上來非常難發現，最後一個一個都跌進坑洞內。（圖／翻攝自YouTube／JukinVideo）

網搜小組／綜合報導

不論是爬山、騎腳踏車或騎摩托車、甚至是進行山地越野，碰上隱密的坑洞都非常令人頭疼，可能稍不注意就會翻車，整個人或車子卡進坑洞中。國外就有網友分享一支被稱為「史上最坑陷阱」的影片，幾乎所有試圖從該路徑跨越的車手全都跌入坑洞，只有幾位幸運兒安全逃過。

影片是在一個國外頂級的摩托車越野耐力賽《Red Bull Hare Scramble》所拍攝的，畫面中可以發現陷坑位在高低變化的地方，騎士如果爬坡上來，幾乎很難發現這裡根本沒有路可以走，第一個黑衣騎士就是直接衝上斜坡後，沒有發現就直接掉入了坑洞裡。

而後面的人也為了搶快，紛紛抄捷徑加速追趕，然後就一個接著一個落入坑洞內，只有幾個人反應快立刻轉方向順利通過，最後還是有車手直接卡在了上坡處，後續才沒有人繼續中陷阱跌落，最後至少有超過10多人中招，全部機車在陷坑內擠成一團無法動彈。

影片讓許多網友看了紛紛留言笑說：「比賽誰不會中陷阱嗎，笑死我了！」、「哪有跑道這樣害人的啦，要淘汰選手也不是這樣」、「我真的笑到無法自拔」、「這坑洞根本是史上最強大陷阱」、「根本是下水餃吧，一個接一個淘汰了。」還有人表示：「最坑的是拍攝影片的人，竟然都不提醒車手！」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：越野賽,摩托車,史上最坑,坑洞,陷阱,耐力賽,耐力,越野

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