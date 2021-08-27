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「歐洲最困難」越野賽驚傳人命事故　跑者山區墜落重傷身亡

▲▼白朗峰(Mont Blanc)。（圖／路透社）

▲環白朗峰超級越野耐力賽（Ultra-Trail du Mont-Blanc）有選手發生意外，重傷死亡。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

法國環白朗峰超級越野耐力賽（Ultra-Trail du Mont-Blanc）是頂級的越野賽跑賽事之一，是許多越野跑者的終極挑戰目標。一名捷克選手25日參加該耐力賽時，發生墜落意外身受重傷，儘管救援直升機第一時間趕到現場，受傷的選手仍沒有撐過去，搶救無效身亡。

根據《法新社》報導，這名捷克選手參加的是環白朗峰超級越野耐力賽中的TDS組，TDS路線總長度為119 公里、海拔爬升7250公尺，他25日凌晨0時25分賽程途中，經過一處陡峭且狹窄的下坡路段時發生墜落意外。

環白朗峰超級越野賽主辦單位表示，意外發生後，他們第一時間就出動了救援直升機，抵達後也全力進行急救，可惜選手仍因傷勢過重，不幸死亡。主辦單位指出，出於對死者及死者家屬的尊重，他們不會透露死者的姓名。

環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）是一項山地超級馬拉松比賽，每年在阿爾卑斯山舉行，比賽路線穿越法國、義大利和瑞，主要路線距離大約為166公里，海拔爬升大約 9600公尺，被廣泛認為是歐洲最困難的越野比賽之一。

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