快訊／連2震！彰化3級　員林市區633戶停電

記者唐詠絮／彰化報導
地牛翻身！根據中央氣象局資訊，今天中午13時許，宜蘭縣南澳鄉、大同鄉分別發生芮氏規模6.5與5.4中型有感地震，彰化出現3級狂搖，台電通報，目前員林地區有一條線路瞬停多次，基於供電安全，先切開故障區間，目前停電633戶，已派員巡視線路中。
▲今13時11分發生芮氏規模6.5地震。（圖／中央氣象局提供）
台電指出，員水路一段676巷、員水路二段110巷、員東路二段1巷、員東路一段537巷、員東路一段浮圳南巷等一帶，目前仍停電，先切開故障區間檢修中。
記者唐詠絮／彰化報導
地牛翻身！根據中央氣象局資訊，今天中午13時許，宜蘭縣南澳鄉、大同鄉分別發生芮氏規模6.5與5.4中型有感地震，彰化出現3級狂搖，台電通報，目前員林地區有一條線路瞬停多次，基於供電安全，先切開故障區間，目前停電633戶，已派員巡視線路中。
▲今13時11分發生芮氏規模6.5地震。（圖／中央氣象局提供）
台電指出，員水路一段676巷、員水路二段110巷、員東路二段1巷、員東路一段537巷、員東路一段浮圳南巷等一帶，目前仍停電，先切開故障區間檢修中。
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