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銜接母乳最重要是銜接保護力！心美力3 HMO雙重保護配方全新升級上市

▲▼亞培,配方奶粉,母乳,寶寶,保護,心美力3 HMO。（圖／品牌提供）

▲ 小兒科醫生*：除了提供寶寶基礎營養，配方奶中特殊結構寡醣與足量核苷酸，更是銜接母乳雙重保護力的關鍵！（圖／心美力提供，下同）

消費中心／綜合報導

面對家中寶寶活潑好動，手口並用地自在探索，爸媽總是陷入兩難吧！又想讓寶寶自在探索，又擔心寶寶接觸環境中許多無形的干擾。為此，兒科醫師*再三提醒，父母努力減少外界環境干擾的同時，更應該注意提升寶寶的自身保護力。除了母乳帶給寶寶的營養外，添加能銜接母乳保護力的關鍵因子：特殊結構寡醣及核苷酸的HMO配方，更是銜接母乳雙重保護力的關鍵。

銜接母乳奶粉怎麼選？心美力3 HMO奶粉雙重保護配方，給寶寶雙重保護力

現在越來越多職場媽媽、或面臨母乳與配方奶混哺的媽媽，煩惱如何為寶寶挑選銜接母乳的配方奶粉。市面上五花八門的配方奶粉產品讓人眼花撩亂，日前兒科醫師*提出奶粉挑選的三大準則，建議配方奶粉挑選應首重「能銜接母乳雙重的保護力」、「具有科學臨床實證」以及「大品牌的奶粉」。

奶粉中的哪些配方能幫助寶寶銜接母乳雙重保護力呢？國際品牌亞培表示，亞培引領全球HMO配方研究超過20年，專注研究母乳保護力的奧秘，並研發全球第一個心美力3 HMO雙重保護配方，將過去配方奶1所缺乏的，銜接母乳保護力的關鍵因子「特殊結構寡醣與核苷酸」，加入全新升級心美力3 HMO雙重保護配方中，讓心美力3 HMO配方為寶寶築起面對外界干擾的堅固保護牆，帶給寶寶的雙重保護力，為配方奶樹立新的選擇標準：不只要營養均衡，更要能銜接來自母乳的雙重保護力。

▲▼亞培,配方奶粉,母乳,寶寶,保護,心美力3 HMO。（圖／品牌提供）

▲擁有特殊結構寡醣及足量核苷酸的配方奶粉，是保護寶寶健康的關鍵。

寶寶保護力如何養起？消化道健康與營養是關鍵！

幼兒保護力需靠良好營養攝取與外在環境刺激相輔相成。由於消化道是提供寶寶保護力的最大源頭，一旦消化道菌叢發生改變或有壞菌入侵消化道，就會導致寶寶哭鬧不開心！因此醫師與家長們皆十分看重寶寶消化道健康與菌叢狀況。

母乳中具備其他乳源所沒有的保護因子與益菌生，能夠鞏固寶寶消化道健康，提供由內而外的先天與後天保護力，故醫學、營養各界皆視「母乳哺育」為寶寶最好的營養選擇。然而，面臨斷奶、或無法哺餵母乳的媽媽，便可以考慮透過選擇含銜接母乳雙重保護因子的配方，如：含添加獨特結構寡醣及核苷酸的心美力3 HMO配方，來銜接母乳雙重保護力，並支持寶寶建立自我保護力，自由探索新美麗。

品牌表示，經超過20年的研究，亞培心美力3 HMO配方解開母乳保護力的重要奧秘，進一步發現母乳中關鍵的第三大成分：獨特結構的寡醣集合，可維持寶寶消化道機能，減少寶寶受到外界干擾，調節寶寶的自我保護，支持先天保護力。

HMO配方的雙重保護力關鍵：獨特結構寡醣與核苷酸

科學研究發現，母乳中含有充足的寡醣集合，佔母乳巨量營養素中的第三大營養。而母乳中具有獨特結構的寡醣，更是母乳關鍵保護因子，可以支持與促進寶寶的先天保護力，面對外界干擾依舊活力滿滿！

面對外界環境眾多且不可預期的干擾，僅有即時反應的先天保護是不夠的！研究顯示（1），母乳中還有另一種珍稀保護因子：核苷酸，可激發寶寶後天保護力，透過核苷酸成分具專一性的記憶與識別，應對外在環境干擾，維護寶寶健康。

核苷酸具調節寶寶體質的作用，透過核苷酸的補充是增加寶寶保護力的好選擇，提升消化道保護力。因此，擁有獨特寡醣與足量核苷酸保護因子的奶粉，是除了天然母乳外，另一個增加寶寶保護力的好選擇！

▲▼亞培,配方奶粉,母乳,寶寶,保護,心美力3 HMO。（圖／品牌提供）

▲心美力3 HMO配方，銜接母乳雙重保護力的奧秘。

心美力3 HMO配方－全球No.1 HMO配方，銜接母乳雙重保護力

亞培心美力3深知寶寶保護力養成，對於奠定成長發展極為重要！率先推出全球第一支銜接母乳保護雙配方的心美力3 HMO配方，加回過去配方奶1所缺乏的、銜接母乳雙重保護力的關鍵因子，為寶寶由內而外調節體質、維持消化道健康，強健自我保護力，面對外界花花世界，更能探索新美麗。

立即申請試用
心美力3 HMO：https://bit.ly/3slECbt
心美力親護3 HMO：https://bit.ly/3jQtFKQ

文獻來源：
1、L K Pickering et al., Modulation of the immune system by human milk and infant formula containing nucleotides. Pediatrics. 1998 Feb;101(2):242-9. doi: 10.1542/peds.101.2.242.（文獻連結

*台灣多位資深兒科醫師一致好評推薦：https://drive.google.com/file/d/1Wa3FzWyiriF1yapChUxfTOqlgH7wLzOj/view?usp=sharing

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關鍵字：

亞培配方奶粉母乳寶寶保護心美力3 HMO

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