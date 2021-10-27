黃智賢嘆：華為是優質客戶　美國以「宇宙霸主」身份逼台積電下跪

▲資深媒體人認為，美國讓台積電沒有自由。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人黃智賢針對台積電的處境，在臉書發文感嘆，「沒有自由的台積電」，因為美國政府以「宇宙霸主」的身份，讓台積電只能乖乖聽話，跪地服從，讓台積電沒有選擇客戶的自由，甚至也沒有自由設廠的權力。

黃智賢表示，台積電是蔣經國跟財經官員擘畫，一手操持，然後把張忠謀從德州儀器請回台灣創辦的，資金、資源、土地、技術、人員、法規、各種優惠，都是政府代勞，如果台灣當時是資本主義，而不是政府主導、介入，甚至入股，是不可能有台積電的，但是蔣經國給了所有的扶持與幫助，政府卻完全沒有干涉張忠謀的一切營運。

黃智賢說，因為種種原因，陳水扁以後的領導人，開始大量賣出政府持股，國民黨自己的台積電股票，也被賣光光，終於賣到台灣幾乎沒了台積電股票，現在台積電70%以上的股權，在美國股東手中。

黃智賢認為，華為本來是台積電的優質大客戶，因為華為會把先進產品交給台積電代工，量大又技術强，這是台積電最喜歡的客戶，因為這會讓台積電的技術能力增進，但美國政府以「宇宙霸主」身份，下令台灣企業台積電，不得為華為代工，台積電只能乖乖聽話，跪地服從，所以，美國讓台積電沒有自由，可以選擇自己的客戶。

▲資深媒體人黃智賢認為，華為對台積電而言是優質客戶。（圖／取自2021環球時報年會網站）



黃智賢說，美國政府要求台積電到美國設廠，美國國會還通過補貼政策，台積電於是去了，美國讓台積電，沒有選擇在哪裡設廠的自由。

黃智賢接著提到，日本也想染指台積電，要求台積電去日本設廠，結果，資金不缺的台積電，竟然是跟SONY 合資，日本政府給了鉅額補貼，但細節不詳，只知道條件是，台積電的廠必須優先供貨給日本，所以，台積電被迫，去了日本，台積電沒有不去日本的自由。

黃智賢說，台灣人對於台積電去美國跟日本設廠，技術外流到美日，完全沒有任何不適「可見台灣民心，對美國日本何等親愛」。

黃智賢最後說，所以，美國將來對大陸科技業的狙擊，會更加精準致命，說好的自由市場呢？唉呀！那，本來就是讓第三世界的公知做藉口，幫助撬開當地市場，讓美國企業賤價拿下的謊話而已，「你還當真？」

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