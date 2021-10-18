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下藥勒斃小姊弟…單親媽自誇是「99分媽媽」！　二審11／11宣判

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女住五股摩鐵　2小孩死亡…母送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳女勒斃小姊弟後意圖輕生，最後獲救。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北18日電）吳姓單親媽媽被控勒死6歲及7歲兒女後輕生獲救，一審遭判死刑。二審今天開庭，她坦承殺害小孩，自誇是99分媽媽，沒讓孩子餓過，敗在承受不了壓力犯案；法官訂11月11日宣判。

二審台灣高等法院今天開庭，吳女在庭上多次流淚，她坦承殺害2名小孩，知道自己的行為讓社會大眾無法接受，她非常後悔。她每天都有夢到孩子，孩子在夢中跟她說，「要加油，不可以再尋死，雖然在你手上失去生命，但我們還是愛你」。

吳女提及，這幾年她寧可自己餓肚子，也不會讓孩子餓肚子，抱怨曾向前夫家求救，想把孩子轉托付，但遭到拒絕；做為母親這7年來，不敢說是100分，但自認是99分媽媽，敗在自己承受不了經濟、家庭、感情的壓力，且不認為孩子是累贅。

前夫以告訴人身分到庭，法官問他對於吳女量刑部分，有何意見時，僅表達「不表示意見、沒有什麼好陳述」。

公訴檢察官論告時表示，二審法院委託台灣司法心理學會鑑定顯示，吳女當時經濟不佳，與男友沒結成婚，又與兄嫂處不來，吳女犯行時為「攜2子自殺」，她殺害子女後，還可以傳簡訊給前夫，可見意識清楚，沒有心神喪失，且她未達智能不足，也沒有認知功能缺損，明顯是遇到經濟、家庭、感情壓力，處理反應能力很差；不管有多大困難，吳女在法律上有照顧孩子義務，卻是殺死孩子，本件是否處死，請法官斟酌。

吳女辯護人則說，吳女親手寫了三封信分別給二審的3名法官，文字提及她從小孩出生，一路獨自帶大孩子的心路歷程，她是非常盡責的媽媽，她患有憂鬱症至今仍在服藥，想死已久，她是想帶著孩子一起死的，之前還說過「請判我死刑」，也因想死念頭被幼兒園老師發現，老師有通報社會局。

辯護人提及，依身心障礙者權利公約，不能判處死刑，請求從輕量刑，判吳女有期徒刑；不知今天已進入辯論程序，其實還有二名證人想傳喚到庭作證，且台灣司法心理學會鑑定不足，請求再讓馬偕醫院進行鑑定，也請求本件能再開辯論。

二審審判長庭末論知，本件辯論終結，訂於11月11日宣判。

▲▼吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳女自認是「99分媽媽」。（圖／記者陳以昇翻攝）

全案緣於，檢方起訴指控，30歲吳姓女子離婚後獨自扶養6歲兒子、7歲女兒，去年2月因經濟狀況困窘，又與兄、嫂爭執，當晚帶小姊弟到旅館投宿，拿枕頭試圖悶死子女，小姊弟極力掙扎，吳女當下罷手。

但是2天後，吳女先下藥迷昏子女後勒斃，接著傳訊「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單」給前夫後輕生。前夫趕往旅館，小姊弟明顯死亡，吳姓女子經搶救後撿回一命。

一審新北地院認為，吳女僅因一時生活不順遂，無視子女對母親孺慕之情深厚，不顧子女哭泣反抗，斷然片面決定結束小姊弟生命，異常殘忍、冷血，極端惡劣，嚴重扭曲人類存在基本價值，如此輕賤子女生命，顯露極自大、自我、自私與無知性格，事後毫無悔意，犯行為宣洩情緒，極端惡劣、泯滅人性，依殺人罪判處死刑。吳女不服提起上訴，二審由高院審理。

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