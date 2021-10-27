品德教育結合茶藝文化　民雄松山國小培養尊師重道與倫理道德

▲ 嘉義民雄鄉松山國小引進茶藝文化試圖與學童品德教育結合 。（圖／松山國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣仁和文化協會與嘉義縣民雄鄉松山國民小學110學年度首度合作開設「當茶藝遇到經典文學」、「吟文弄茶」課程,日前於該校內中庭舉辦「吟文弄茶」成果展與簽約儀式。

在全國家長聯盟安排的展演下，孩子們有機會在全國家長重要會議展現茶與樂的對話，歸功於陳俞伍博士及台灣仁和文化協會李文誠執行長牽線促成的教學設計，讓孩子們在課程學習中，將品德教育與茶藝文化結合,教導學習自省、安顿心思，也讓孩童們接受經典詩文的薰陶,並透過沏茶式增進友誼,學習禮法,在潛移默化中,扎根文化與教育的根苗,暨能穩定兒童情緒,並於潛移默化中培養尊師重道與倫理道德觀念。

台灣仁和文化協會看到松山國小從成果發表會到簽約,這一年來的學習成果表現相當滿意,特別頒赠獎學金鼓勵參與課程的小朋友,希望他們能夠繼續努力將傳统中華文化美德發揚光大,結合品德、茶藝文化及生命教育,期盼能在孩子們心中播種:詩文、尊敬自然與沉靜的種子,孕育出全人教育之美。

松山國小曾月照校長表示，台灣仁和文化協會精心規畫的「吟文弄茶--當茶藝遇到經典文學」社團課程及黄玉娟及陳瀅如兩位專業老師的熱心指導之下,讓小朋友更有自信，展現茶人及茶侶的優雅氣質。



來自美國的學生王湘予說，她參加茶道社團學習到茶的道理,體驗到茶文化,讓她整個人比較容易靜心，就讀一年級的妹妹，能同台演出，讓來自美國的父母親也覺得感動又驕傲，台灣教育的課程很「Enjoy」,自己更懂得感恩、惜福。

松山國小此次獲得台灣仁和文化協會的贊助與指導,更與該校本國樂課程相輔相成,讓學生遨遊翔在茶藝文學與絲竹樂的浩瀚學海中。