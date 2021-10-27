陳時中：第三劑疫苗各廠牌洽購進行中　「不會全民都打莫德納」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布已簽約採購供明、後年使用的3600萬劑莫德納疫苗。國民黨立委林奕華19日在立法院會質詢時，質疑政府一口氣買3600萬劑莫德納，最近也開始研究混打的可能性，難道第三劑是全民改打莫德納嗎？對此，衛福部長陳時中答詢表示，混打開放與否要看國際研究進展，並不會要求全民都打莫德納，其他廠牌疫苗洽購都在進行中。

林奕華指出，衛福部稱買3600萬劑莫德納，其中100萬劑是今年用，3500萬劑是明、後年使用量，好像有點先射箭再畫靶，本來說不能混打，現在又說要開始研究混打，「是因為現在莫德納採購量夠，所以開始研究混打嗎？」此外，目前施打AZ、莫德納的人，第二劑都可以打同一種疫苗，那第三劑是全部要改打莫德納嗎？否則為何目前只看到政府採購莫德納。

陳時中回應，混打開放與否要看國際研究進展，一直都有變化，但並不會要求全民都打莫德納，其他廠牌疫苗洽購都在進行中，「會做其他準備」，不會讓民眾只有一種選擇。

對於第三劑疫苗採購態度，陳時中表示，基本上還是以政府採購為主。林奕華再追問「總共要買多少疫苗？」陳時中則說，「起碼會滿足大家第三劑的需要，各種品牌」，因目前政策沒有規定要打第三劑，但一定要先把第三劑準備好，國外已開打第三劑也有充分資料讓台灣參考，並希望滿足民眾原本打什麼廠牌的疫苗，接下來就打什麼疫苗，混打有好處、但也有風險。

林奕華仍質疑，目前第一劑施打莫德納的民眾有346萬人，政府一口氣買了3600萬劑，疫苗政策是什麼？陳時中回應，今年能打滿兩劑莫德納的估計有430萬人，當時估計採購莫德納那時，並不知道能買到其他疫苗，因此是用全部的量去購買，但隨時間演變及購買可能性增高，當然會以人民需要為主。