點名鍾小平汙名萬華　林昶佐：這口氣絕不能吞

▲立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍台北萬華區立委林昶佐面臨罷免危機，他26日點名無黨籍議員鍾小平才是汙名化萬華，並強調面對國民黨如法炮製的罷免，一定要正面迎戰。

林昶佐在政論節目《辣新聞》指出，鍾小平曾說過「新北疫情也是萬華害的」、「全國的疫情都是萬華害的」、「萬華全部都是流鶯」，還帶電視台跑來萬華去確診死者家的社區拍，造成台灣的恐慌，造成萬華人的恐慌。

林昶佐直言，「到底誰在汙名化萬華？然後你說我，你現在跑來罷免我，所以我越講越氣的原因就是，我們為了疫情都可以忍，為了我們在地的紓困、振興都可以忍，但是你現在打算把你以前抹黑的東西當成事實，我們就不能忍，我們就必須正面地迎戰，要不然，因為這些事情不是我自己做的」

林昶佐表示，爭取疫苗、紓困、振興，協助在地服務，這些不是他一個人在做，除了三個民進黨議員，有時國民黨議員也會找他，只是國民黨現在在搞罷免，他不好意思講；此外，中正、萬華大部份的里長都國民黨，不只他被肯定，是國民黨的里長也被肯定，因為一起解決很多他上任前沒解決的案子，包括九號基地、萬華變電所、榮民宿舍、榮民印刷廠、西門町的服務中心，「這裡面有多少個里長，都是你們國民黨的」，罵他，也等於罵國民黨的里長，因為這些案子都是一起完成的。

對於朱立倫講抗中保台一定罷免，林昶佐提到，比服務，派出來罷免他的人服務最爛，他服務最好，要比誰沒幫萬華發聲，Google一查就是他發聲量最多，「你們派出來要罷免我的，是專們汙名化萬華的」，朱立倫只好嗆說抗中保台就要罷，這個就是不理性，而且不是只針對他，而是一開口就講抗中保台的一定要罷，國民黨沒辦法就事論事，不管黃捷、陳柏惟、王浩宇，還有搞失敗的吳思瑤、高閔琳、陳致中，搞了7、8個罷免都如法炮製，「我們怎麼可能還繼續讓它這樣子欺負下去」。

林昶佐還說，每次一遇到罷免，前面想說，看可不可以躲一下就過，連續看下來，只有黃捷那次真的是正面迎戰，因為黃捷是他好朋友，包括她的總幹事，也是他派去的助理，只有一個想法就是，絕對不可能躺在那邊就沒事，只有正面迎戰，黃捷罷免案，他當初的主張是這樣，現在輪到他自己，尤其被欺負最深的萬華人，萬華這一區的時候，「怎麼可能這樣把我們輾過來輾過去」，不管最後罷免是怎樣，這一口氣絕對不能吞。