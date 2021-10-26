富士全錄遭掏空「金額恐不只2億」　檢調第二波搜索約談

▲ 前台灣富士軟片營業本部長吳經明(左起)日前遭約談後被收押，陳姓妻子獲30萬交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前富士全錄資訊處長吳經明，涉嫌利用不實交易，掏空公司2億元，日前已經遭檢察官聲請羈押禁見獲准，檢調持續追查發現有更多公司配合吳經明犯行，26日發動第2波搜索，約談5人到案，同時提訊在押的吳經明釐清案情，掏空金額恐再攀高，全案持續朝《刑法》背信、《商業會計法》不實憑證等罪嫌方向偵辦。

吳經明原是「富士全錄公司」的資訊處處長，後來公司改名為「台灣富士軟片公司」，吳升職為營業本部的本部長，接著在2018年2月離職。

檢調先前查出，吳經明涉嫌在2013年到2018年間，利用握有決行部分採購案的權利，擅自與自己親友開立的公司簽訂交易契約，透過此契約，台灣富士幾年來陸續依約撥款約2億元，卻都沒有依約收到貨。

台北地檢署檢察官12日指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索吳經明等人住處、辦公室等地點，訊後將吳男聲押禁見獲准，吳的妻子等親友等7人，分別獲檢察官諭令20萬元到50萬元不等交保候傳。專案小組持續清查發現，還有其他公司配合吳經明以假交易掏空公司，因此再次兵分5路展開搜索，預計約談另外5名嫌疑人協助釐清案情。