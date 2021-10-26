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社會 社會焦點 保障人權

富士全錄遭掏空「金額恐不只2億」　檢調第二波搜索約談

▲ 台灣富士軟片公司營業本部前本部長吳經明和陳姓妻子被一同移送北檢時十指緊扣。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 前台灣富士軟片營業本部長吳經明(左起)日前遭約談後被收押，陳姓妻子獲30萬交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前富士全錄資訊處長吳經明，涉嫌利用不實交易，掏空公司2億元，日前已經遭檢察官聲請羈押禁見獲准，檢調持續追查發現有更多公司配合吳經明犯行，26日發動第2波搜索，約談5人到案，同時提訊在押的吳經明釐清案情，掏空金額恐再攀高，全案持續朝《刑法》背信、《商業會計法》不實憑證等罪嫌方向偵辦。

吳經明原是「富士全錄公司」的資訊處處長，後來公司改名為「台灣富士軟片公司」，吳升職為營業本部的本部長，接著在2018年2月離職。

檢調先前查出，吳經明涉嫌在2013年到2018年間，利用握有決行部分採購案的權利，擅自與自己親友開立的公司簽訂交易契約，透過此契約，台灣富士幾年來陸續依約撥款約2億元，卻都沒有依約收到貨。

台北地檢署檢察官12日指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索吳經明等人住處、辦公室等地點，訊後將吳男聲押禁見獲准，吳的妻子等親友等7人，分別獲檢察官諭令20萬元到50萬元不等交保候傳。專案小組持續清查發現，還有其他公司配合吳經明以假交易掏空公司，因此再次兵分5路展開搜索，預計約談另外5名嫌疑人協助釐清案情。

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