職場上最容易被誤會「難搞」6星座　第一名讓人難接近！

▲天秤座、水瓶座、白羊座、處女座、獅子座、天蠍座為職場上經常被同事誤會「難搞」的六大星座。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者黃靜芸／綜合報導

職場上種種人，有些人天生個性較好相處，在職場上自然就受歡迎，相反的，也有些人性格較為內斂，在職場上就會容易被誤會難相處。星座專家艾菲爾近日於臉書粉絲團分享，職場上最容易被誤會「難搞」的六大星座，分別為天秤座、水瓶座、白羊座、處女座、獅子座、天蠍座。

第6名：天秤座

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擁有選擇性障礙的天秤座，總是給人感覺猶豫不決、反反覆覆，導致與他們共事的人常常被氣的急跳腳。其實細心的他們不只有考量好壞對錯，任何可能性都有可能被他們考慮到，設想周全只為了做出利於所有人最好的決定，身邊朋友可以為他們設下一個時限，在到期的那個時間點，他們絕對能給出一個近乎完美的決定。

第5名：水瓶座

善於天馬行空的水瓶座，經常語出驚人，討論時提出一些異於常人的想法，身邊的人總是很難抓到他們的節奏，因此很難達成共識。實際上，他們可以跳脫世俗框架，當所有人都還在框架內煩惱時，他們總是能看到框架外的事物，能為身邊的人提出想不到的好意見。下次不妨讓他們提出想法，也許能有意想不到的收穫！

第4名：白羊座

急性子的白羊座總是給人一種脾氣暴躁、衝動行事的印象，不過，也是因為他們擁有過人的行動力，想到什麼就做甚麼，當身旁的人還在原地花時間思考時，他們已經開始行動，而他們遇到問題時也總是能立馬修正，快速解決事情，身邊的人只能自怨自哀跟不上他們的腳步。

第3名：處女座

想到處女座總是能跟龜毛、愛挑剔聯想在一起，他們處理事情龜毛的程度，時常讓與他們共事的人翻白眼，事實上，他們天生細心，任何事情都要反覆檢視好幾次，以確保不會出任何差錯，讓上級主管輕易就能看到執行中的過程及成果，他們做事的細緻程度無人能比，絕不敷衍交差了事。

第2名：獅子座

萬獸之王獅子座，擁有天生的領導能力，只要一個指令，身邊的人就會將交代的事情做好，即使他們不去爭，但往往功勞最終都會落在他們身上，因為上級主管總會被他們的領導能力吸引，而自動忽略其他人，經常引起身邊的人覺得不公及不滿。可以主動與身邊的人打好交道，對於他們的付出表示感謝，才能與同事和平共處。

第1名：天蠍座

神秘感十足的天蠍座，經常給人一種猜不透的感覺，他們生氣起來非常嚇人，讓人不敢接近，也因此造成他們與同事間經常有一道鴻溝。只要多一點同理心，自然能改善與同事間的關係，畢竟交惡不如交善，在職場上多一個朋友也就等於少一個敵人。

文章來源：塔羅牌老師艾菲爾