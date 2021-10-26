　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中風、猝死頻傳！「沈默殺手高血壓」怎麼判定？醫提「722原則」

▲▼量血壓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師提出722量血壓原則。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

心肌梗塞、中風等憾事頻傳，小心高血壓沈默殺手！長期高血壓未控制，會造成心血管疾病及多重器官的威脅，像是腦中風、心臟衰竭、視網膜病變影響視力、腎功能異常，甚至需要洗腎的程度。但高血壓究竟該怎麼判斷？醫師指出，量血壓應該用「722」原則，要連續量測7天。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主任林儀蒂說，隨著研究發現，血壓其實超過120/80mmHg，心血管疾病風險就開始上升，所以目前血壓收縮壓小於120mmHg，舒張壓小於80mmHg，才是理想血壓。如果在診間量測到的血壓超過140/90mmHg，或是在家裡量測的血壓超過135/85mmHg，就有可能是高血壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林儀蒂表示，量測血壓的準備也很重要，避開喝咖啡濃茶或抽菸與劇烈運動後的30分鐘內量測，量測時要舒服坐穩，雙腳要平放在地上，血壓計的壓脈帶寬度與鬆緊度要適中，大概是維持可以放入一根手指的密合度，脫下過於厚重的衣物，將血壓計置放與胸部或心臟約略等高，平靜休息5-10分鐘，即可量測到較為可靠的血壓數據。

但是有些人每次到醫院一量血壓就飆高，但在家裡明明血壓都很正常，疑惑這樣算不算高血壓？需不需要吃藥？對此，林儀蒂指出，台灣高血壓學會與台灣心臟學會參考國際不斷更新的高血壓建議，提出「722」的量測血壓原則。包括「連續量測7天、一天量兩回（早晚各一回）和每回量測至少2次的血壓。」

林儀蒂提醒，如果發現每次到醫院血壓都超過140/90 mmHg，在家中經由「722」原則量測血壓超過135/85mmHg，可以攜帶家中血壓紀錄至診間給醫師參考，再評估是否已經有高血壓造成的腦部、心血管、腎臟等器官的傷害，早期開始作生活模式的調整或合併藥物的治療，才能預防憾事的發生。

【722量血壓原則】

7：連續量測7天
2：一天量兩回，早晚各一回
早上：起床後一個小時內量測，要先排尿排空膀胱，在吃早餐及藥物前量測。
晚上：睡覺前一個小時內量測。
2：每回量測至少2次的血壓，每次間隔至少一分鐘，取平均數值（如果有特殊心律不整要量3次）。
 

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
快訊／4大公投最後一哩路　國民黨將「夜宿凱道49天」
快訊／蔡英文迎戰四大公投策略首曝光　連8週「四箭齊發」強攻
高端進入WHO「團體試驗」名單　前台大醫30字回應
亞洲這國驚現首起「Delta變種」AY.1
全球新冠疫情滿2年　各國入境規定一覽
檢舉王「年賺200萬」！　苗栗縣府出招了
抓姦老公在健身女教練床上！人妻含淚發文　他PO一張紙大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端進入WHO「團體試驗」名單　前台大醫驚喜30字回應

小三女童寫作業虧媽肚子大　導師給甲上…母友人：誠實豆沙包？

中風、猝死頻傳！「沈默殺手高血壓」怎麼判定？醫提「722原則」

快訊／天母華威影城宣布「結束營業」！陪伴17年換人經營

王必勝爆不倫！童仲彥發文挺「永遠是抗疫英雄」：對他只有感恩

第12輪第2階段預約140.8萬人完成！明中午截止「還有一半人沒來約」

快訊／打過科興疫苗遭突破性感染　確診菲律賓男到過東勢林場

王必勝正宮曝光！「榮總美女醫師」被起底　友人揭夫妻私下關係

職場上最容易被誤會「難搞」6星座　第一名讓人難接近！

機師居檢後猝逝　機師工會再揭「地獄班表」：44天僅見家人3日

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

高端進入WHO「團體試驗」名單　前台大醫驚喜30字回應

小三女童寫作業虧媽肚子大　導師給甲上…母友人：誠實豆沙包？

中風、猝死頻傳！「沈默殺手高血壓」怎麼判定？醫提「722原則」

快訊／天母華威影城宣布「結束營業」！陪伴17年換人經營

王必勝爆不倫！童仲彥發文挺「永遠是抗疫英雄」：對他只有感恩

第12輪第2階段預約140.8萬人完成！明中午截止「還有一半人沒來約」

快訊／打過科興疫苗遭突破性感染　確診菲律賓男到過東勢林場

王必勝正宮曝光！「榮總美女醫師」被起底　友人揭夫妻私下關係

職場上最容易被誤會「難搞」6星座　第一名讓人難接近！

機師居檢後猝逝　機師工會再揭「地獄班表」：44天僅見家人3日

江少慶好投MVP！林益全、于森旭開轟相挺　悍將6比0完封桃猿

日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

歐姆龍將入股廣達旗下達明機器人、取得10%股權　成第二大股東

快訊／4大公投最後ㄧ哩路　國民黨將「夜宿凱道49天」

女星憶拍《倒數》MV「被蜜蜂狂追」！同鄧紫棋在大草原就地解放

快訊／蔡英文迎戰四大公投策略首曝光　連8週祭「四箭齊發」強攻

汪小菲回大陸第5次隔離！在台出遊親子照曝光…大S婆婆點讚負評惹議

小S消失2個月首發文！　收入銳減…曝「賺錢神器」：以後事業靠它

張忠謀罕見透露英特爾新CEO曾拜訪　認可他技術出身「是個人才」

萬聖節Cosplay這些角色最夯！《魷魚》全球搶買　庫伊拉黑白髮時尚首選

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

阿嬤要買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴

快訊／第12輪AZ也加開！41歲以上民眾「29.7萬人」

女醫院叫飲料　外送員嗆：在太平間等

王必勝爆不倫戀！陳時中一聽「秒回16字」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

可米小子隊長「罕提2離世成員」

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面