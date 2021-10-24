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時力成立北美黨部拓展海外據點　陳椒華盼力推台灣國家正常化

▲▼時代力量24日成立北美黨部，成為在海外的第一個據點。（圖／時代力量提供）

▲時代力量成立北美黨部，成為在海外的第一個據點。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量24日成立北美黨部，成為在海外的第一個據點。時代力量黨主席陳椒華表示，台灣受到中共打壓的案例層出不窮，且力道逐漸加強加深，未來北美黨部將作為時代力量在美國的發聲基地，除密切關注台灣的外交發展及國際處境，並更持續致力於台灣的國家正常化。

時代力量24日上午舉辦「時代力量北美黨部」線上開幕記者會，與會者包括陳椒華、時代力量北美黨部發起人洪錦鈺、時代力量立委邱顯智、王婉諭、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長張衞航等人。

陳椒華致詞時表示，感謝洪錦鈺在美國大力奔走，讓時代力量北美黨部開花結果，北美黨部是時代力量自2015年創黨以來，首度在海外成立的黨部，長期以來台灣受到中共打壓的案例層出不窮，且力道逐漸加強加深，時代力量持續積極為台灣發聲倡議。

陳椒華說，作為第三勢力政黨，儘管資源有限，但要讓世界看見台灣決心不曾改變，未來北美黨部將作為時代力量在美國的發聲基地，除密切關注台灣的外交發展及國際處境，並更持續致力於台灣的國家正常化。

洪錦鈺也說，小黨資源非常有限，有賴諸多民主前輩的努力，時代力量北美黨部才得以正式成立，未來北美黨部的主要功能，包含替台灣時代力量發聲、提供台灣時代力量訪美協助、及開拓時代力量海外資源，包括募款、舉辦活動等。

邱顯智指出，2018年他曾以黨主席身分前往美國募款，和前輩們分享台灣的狀況，也報告了時代力量在中央和地方耕耘的努力和進展，當時也收到許多前輩們的鼓勵和期許。這幾年中國日趨擴張，使得台灣與民主國家在各方面的合作更加重要，於此同時，更需要更多美國夥伴們支援。

王婉諭則提到，北美地區有許多台灣民主前輩，在台灣民主化的過程中，擔綱重要的角色，透過遊說、倡議，以民間人士的身份，在北美地區為台灣的國際對話撐開了空間。

王婉諭說明，時代力量在歷次選舉中，北美地區的夥伴們也都提供了莫大的協助和鼓勵，接下來面對將近的2022年選舉，時代力量除了會在全台廣提議員候選人，也不應在縣市首長的選舉缺席。

白卿芬表示，時代力量設立北美黨部，讓時力有海外據點可以匯聚更多實踐民主的夥伴，以「真正民主」的精神，來改變台灣的命運，在疫情造成國與國之間的旅遊束縛解除後，讓大家能面對面暢談，未來一起努力。

張衞航也指出，北美黨部的成立，讓旅美台灣人多一個管道，能夠了解本黨作為本土監督力量，針對政策議題的倡議與堅持，更能讓本黨接觸更多旅美台灣人，進而吸引他們一起加入監督改革的行列。

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