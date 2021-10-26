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于月仙車禍撞駱駝慘死…司機歎「當晚跟了鬼」：再10mins就到了

▲于月仙在內蒙古撞上駱駝，車禍身亡。（圖／翻攝自微博／于月仙）

▲于月仙在內蒙古撞上駱駝，車禍身亡。（圖／翻攝自微博／于月仙）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星于月仙8月9日凌晨在內蒙古發生車禍，因為搭乘的車輛撞上駱駝，傷勢太重導致她不幸身亡，享年50歲，她的導演老公張學松也在時隔2個多月後，透露車禍調查結果是司機負全部責任。司機近日接受採訪時回憶當晚死亡細節，後怕稱「那天晚上跟了鬼一樣」。

據陸媒報導，郭姓司機後悔表示，自己現在在取保候審，在家待著，「之前那天晚上跟了鬼一樣，因為那條路的限速，導航沒有提示，自己也不知道那裡有駱駝。」

他進一步稱，「當時其中有一個人還說不行到蘭州住一晚上，但是主辦方不同意，非要晚上接回去。當時就差10分鐘就到酒店了，只沒想到路上發生這種情況。」

于月仙逝世2個多月後，丈夫張學松23日在社群上透露，8月初導致于月仙死亡、其他3人重傷的車禍，「事故責任認定書」結果已經出爐，內容判定司機必須負起全責。

目前司機已經被移交到司法機關接受調查處置，張學松以及其他家屬都在等候後續的判罰，此外他還揭露，近來網路上有不肖人士冒充于月仙本人、于月仙親友，散布不實消息，甚至進行詐騙，對於相關行徑都已經報警處理。

于月仙一行人8月9日凌晨在內蒙古發生車禍，當時車子向前衝了大概200公尺，脫離道路撞上路邊土丘，車頭和車頂都損毀得相當嚴重，造成車上其餘3人重傷，于月仙死亡，車外2隻駱駝慘死起。初網友猜測她是否在前座未繫安全帶，但警方表示于月仙坐在副駕駛後排，事發當時4個人都有繫安全帶。

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