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力保第4季發電　內蒙古簽訂7706萬噸煤炭保供合約

▲▼內蒙古火力發電廠,煤炭。（圖／路透社）

▲內蒙古一座火力發電廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸限電情況嚴重，煤炭價格也持續維持高檔，大陸官方已要求產煤大省必須確保第4季的煤炭供應。內蒙古鄂爾多斯市10日下午與18個省區市、63家煤炭企業簽訂了第4季煤炭保供合約，總量達7706萬噸。

根據陸媒報導，在內蒙古自治區鄂爾多斯市舉行的落實國家煤炭增產保供任務中長期合同簽訂儀式上，鄂爾多斯市40家煤炭企業與對口保供的黑龍江省、吉林省、遼寧省、天津市等18個省區市、63家煤炭企業，與呼和浩特市、包頭市等6個區內盟市分別簽訂了四季度煤炭中長期保供合同，15家煤炭企業與鄂爾多斯市5個旗區分別簽訂了冬季取暖用煤保供協議。

▲▼內蒙古簽訂煤炭保供合約。（圖／翻攝新華社）

報導提到，此次合同簽訂儀式共簽訂7706萬噸的煤炭保供任務，其中，內蒙古自治區承擔18個省區市5300萬噸保供任務，實際簽訂合同量5364萬噸；區內自身供應能力不足的6個盟市1565萬噸煤炭保供任務由鄂爾多斯市承擔，鄂爾多斯市內相關旗區777萬噸的冬季供暖用煤也已經全部落實到位，為保障人民溫暖過冬奠定了基礎。

9月份以來，鄂爾多斯市累計補簽四季度煤炭中長期合同突破1億噸，其中70%保障了區外各省區。截至目前，鄂爾多斯全市正常生產煤礦229座，日均產量超220萬噸。

報導強調，此次煤炭保供中長期合同簽訂會的舉辦，是完成好18個省區市發電供熱煤炭保供任務的重要一環，將對緩解全國煤炭供需矛盾、穩定煤炭價格、促進煤炭行業健康發展、確保民眾安全溫暖過冬起到積極作用。

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