幫老媽換玻璃貼「驚見實聯制真相」　網秒懂笑：替國家省很多錢

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前幫老媽更換手機的玻璃貼，赫然發現相簿裡滿滿都是實聯制QR code，而且時間長達1年多，不禁苦笑直呼「真的很落實」。這情況引起共鳴，不少人笑虧，至少老人家有聽進去一半。

網友在「爆廢公社」發文提到，「笑到併軌！幫老人家換玻璃貼後，看到她相簿裡收集很多實聯制QR code照片？後來想想是我錯了，是我教她開相機就可以掃描，結果她按了拍照鍵。」

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從相簿成果可知，母親非常認真落實實聯制，他不禁笑說，「從去年9月24日就開始這樣拍了OMG，我不是有意要看妳相簿的，但太鬧了，誰家媽媽跟我的一樣？舉手。」

▲母親的手機相簿裡，充滿實聯制QR code。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，大家紛紛回應，「我也有發現客人用拍照的，還好有幫他確認有沒有發送，不然他還是繼續拍下去」、「好可愛」、「凡走過必留下相機」、「好可愛的長輩」、「這個真的有看過好幾次，很多長輩都以為開相機拍下去就行了」、「科技沒考慮到銀髮族會不會用」、「上班時教了幾位長輩客人，他們都拍了滿滿的QR照片」、「相信很多長輩都這樣」、「我媽上個月才刪掉很多XD」、「我媽+1」、「有落實政策很棒欸，真的好可愛」、「身為店員的我，也是靜靜地看著可愛的老人家拍照，還會跟他點頭示好」。

另外，部分網友安慰表示，這樣其實也算是另類實名制，「反正都有店家資料」、「還行啦！有店名也有拍照時間，只是政府撈不到資料」、「有時間就有用」、「替國家省了很多經費」。