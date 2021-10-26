美國購物中心槍擊2死6傷　群眾狂奔竄逃！槍響連發畫面曝光

▲警方到場後與槍手交火，一名員警受傷。（圖／路透，下同）
記者詹雅婷／綜合外電報導
美國愛達荷州博伊西市（Boise）購物中心25日發生槍擊事件，至少2人死亡、6人受傷。現已知當時有多人受困商場內，群眾驚慌逃命朝出口處狂奔，現場還傳來陣陣槍響。警方事後表示，一名嫌疑人遭逮捕。
#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021
Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.
More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE
美聯社報導，事發於當地25日下午1時15分左右，警方接獲槍擊通報後趕抵現場，在發現一名嫌疑犯之後，雙方激烈交火，一名員警在槍戰中受傷，嫌疑人事後被逮捕。
目擊者吉蘋（Cheri Gypin）透露，當時先是聽到幾聲巨響，原以為有東西從天花板掉下來，但突然看到大約60人衝了過來，其中還有推著嬰兒車的一家人，聽到有人大喊有槍手，隨後便不停向外跑，逃到停車場外圍，並成功躲回自己的車裡。
現已知槍案發生地點是當地最大的購物中心，而這起事件總計造成2人死亡、6人受傷。
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