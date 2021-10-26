美國購物中心槍擊2死6傷　群眾狂奔竄逃！槍響連發畫面曝光

▲警方到場後與槍手交火，一名員警受傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國愛達荷州博伊西市（Boise）購物中心25日發生槍擊事件，至少2人死亡、6人受傷。現已知當時有多人受困商場內，群眾驚慌逃命朝出口處狂奔，現場還傳來陣陣槍響。警方事後表示，一名嫌疑人遭逮捕。

#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID

Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021

美聯社報導，事發於當地25日下午1時15分左右，警方接獲槍擊通報後趕抵現場，在發現一名嫌疑犯之後，雙方激烈交火，一名員警在槍戰中受傷，嫌疑人事後被逮捕。

目擊者吉蘋（Cheri Gypin）透露，當時先是聽到幾聲巨響，原以為有東西從天花板掉下來，但突然看到大約60人衝了過來，其中還有推著嬰兒車的一家人，聽到有人大喊有槍手，隨後便不停向外跑，逃到停車場外圍，並成功躲回自己的車裡。

現已知槍案發生地點是當地最大的購物中心，而這起事件總計造成2人死亡、6人受傷。

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