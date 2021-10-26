搭計程車從不找零！遇「憨粉」抱怨經濟差　486先生破例要回5元

▲陳延昶分享昨日搭計程車時的過程。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

知名團購「486先生」創辦人陳延昶昨（25）日提到，他平時搭計程車都不找零，不過這次他碰上一個「憨粉」司機，抱怨經濟差買不起房子，讓他聽了不爽，決定這次將5元找零收回，「哥就是這樣」。

陳延昶昨日在臉書發文分享，他平時搭計程車幾乎都不會讓司機找零，有次一位司機開車很順很守規矩，他用300元付210元車資，也不讓司機找零。

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▲陳延昶PO文。（圖／翻攝自Facebook）



不過這次情形讓他破例，「剛剛坐計程車，一上車我就知道司機是個憨粉」，陳延昶提到，「跟我抱怨蔡英文一上任台灣經濟狀況超差，他都買不起房子，我立刻請他不要講話專心開車，坐到我家95元，給他100，然後拿回5元，經濟差那我就連5塊都不給你」。

文章PO出後，不少網友留言表示，「他是不是搞錯什麼，房子買不起跟總統是誰沒關係吧」、「今年計程車司機，已經領了7萬元的補助」、「數字來說台灣經濟真的不差，但希望政府能看見低薪跟物價的問題」，也有人說，「司機要聊政治也不是不可以，但是要先旁敲側擊一下客人偏哪一邊啊」、「真的很討厭計程車大哥邊開邊講政治」。