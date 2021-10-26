驚爆帳戶少千萬　館長陳之漢團隊挨告背信奪財

▲三重館（後）是成吉思汗健身俱樂部唯一的加盟店，面積逾千坪，號稱三重、蘆洲區最大的健身房。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名網紅館長陳之漢，繼去年被槍擊後爭議再起！今年6月，陳之漢多次在直播中，指控旗下三重館股東私刻印章，向銀行偷借錢還不出來，導致銀行向他催討欠款，怒控股東掏空公司，還揚言另起爐灶。

陳之漢在個人網路直播節目《館長惡名昭彰》中，以「出大事！三重館股東偽造文書，私刻印章？跟銀行偷借錢？銀行找上門向館長要錢！三重股東掏空公司！？」為題，怒控旗下「成吉思汗健身俱樂部三重館」股東偷刻印章，因無法如期繳交貸款，害得三重館接到銀行電話通知，被催討欠款，影片至今已吸引超過24萬名網友點閱觀看，在網上掀起一片熱議。

陳之漢在直播中說，2019年時，股東已經把5千多萬元的成本資金全數拿回去，強調自己「都沒有什麼拿」，因為股東都不按照公司經營方式去做，股東就一直拿錢。陳強調，「銀行絕對不是看股東之名借的，是看我館長的招牌」才借錢的，要求借錢股東立刻把錢補回來，否則將提告。

本刊調查，陳之漢與股東當時雙方達成協議，在三重館股東投入資金「回本」後，若有分紅盈餘之時，將給館長三成盈利分紅，沒想到雙方後來因何時全數回本，產生認知落差，包括營業稅、營業所得稅是否該納入成本，兩方產生認知歧見。

本刊還發現，陳之漢在三重館的角色，其實只是「受委託經營的管理者」，幕後出資者其實另有他人，目前雙方合約糾紛已互告鬧上法院，靜待司法判決。



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