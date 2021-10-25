逆倫姊弟詐1900萬保險金　三度買凶撞死親大哥

▲騎機車的死者遭凶手製造假車禍撞死，案發後機車倒在路邊。



圖文／鏡週刊

13年前，台中發生一起駭人聽聞的逆倫詐保殺人案，一對姊弟因為覬覦1,900萬元保險金，竟買凶3度製造假車禍，撞死親大哥，原以為天衣無縫，不料，一名共犯事後只分到20,000元酬勞，跟事前講好的200萬元差太多，於是請朋友幫他討錢，朋友看不下去，向警方檢舉，警方重啟調查，積極蒐證，最後利用問案技巧突破共犯心防，順利破案，替死者申冤。

這起駭人聽聞的謀殺胞兄命案，一開始警方也以為是一起意外致死的車禍。偵辦此案的前豐原分局偵查隊分隊長蕭家成（現任台中市保大中隊長）說，嫌犯詹宏偉負責開車撞人，說好了給200萬酬勞，卻只拿到20,000，他向曾經帶過他的C姓老大抱怨，C男認為謀財害命不可原諒，私下向刑事局檢舉，才讓死者張國鐘沈冤昭雪。

▼死者家屬出庭前與「肇事者」串供，被警方拍照存證。



蕭家成說，張國鐘（從母姓）離癌12年，父親去世後，妹妹邱清蘭、弟弟邱俊欽繼續幫大哥繳保費，甚至加保至1,900萬，但受益人改為自己。可是，哥哥一直死不了，於是狠心弟妹決定買凶，讓哥哥「提前上路」，邱清蘭透過排搭子林女，找了傅男等人，準備製造假車禍，詐領保險金。

傅男告訴詹宏偉：「你好好幹，我給你200萬。」第一次，詹宏偉開車載著負責監督的徐進發，尾隨死者到清泉岡一處偏僻路段，衝撞時卻因不夠狠，緊要關頭油門踩不下去，張國鐘僅受皮肉傷；第二次，嫌犯在死者家附近勘查地形，見他臨時出門，一路尾隨卻跟丟了。

▼詹男犯案後，沒拿到說好的2百萬元酬勞，向昔日老大抱怨，讓此案曝光。



第三次傅男發狠了！準備3輛車，若第一次撞不死，第二部車接著撞，非得讓張國鐘死。果然，一夥人開著3輛車，跟隨張來到神岡中平路圳堵營區旁一條荒涼的產業道路下手，連續撞了兩回，張男當場斃命。

而警方接獲檢舉，也認為此案有異，因為檢察官相驗後，家屬隔天就將死者火化，而且未向「肇事者」求償，但因現場沒有監視器，全案只有車禍肇事鑑定圖，根本無從查起，豐原分局動員數百名員警察訪，仍陷入膠著。

▼邱清蘭為了償還賭債，竟透過牌搭子買凶殺害親大哥。



▼邱俊欽與姊姊合謀殺害罹癌大哥，最後被判處無期徒刑。



警方說服檢察官，傳訊相關嫌犯，並隔離偵訊，令人驚訝的是，本該對立的被害人家屬，卻於檢方傳訊的前一天，相約麥當勞見面串供。蕭家成說，最後警方決定先針對詹宏偉下手，設法突破其心防；只拿到20,000元、憤恨不平，且良心不安的詹男果然招供。

全案終於偵破，邱姓姊弟坦承，詐領1,900萬元保險金後，支付600萬元給傅男，之後姊姊分800萬元，全部用來償還賭債，弟弟分贓500萬元，在桃園平鎮買了間房子。



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