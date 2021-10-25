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鯨吞高雄鋼鐵人！港商「無極」大解密　靠一招賺遍兩岸、美國

辦公室位於台北南山微風大樓的無極資本公司，成為高雄鋼鐵人最大股東。

▲辦公室位於台北南山微風大樓的無極資本公司，成為高雄鋼鐵人最大股東。

圖文／鏡週刊

9月間，高雄鋼鐵人的球團公司，高雄育樂公司在無極公司位於台北南山微風大樓34樓的辦公室舉行股東臨時會，選出無極資本公司在台負責人陳韋翰擔任監察人，無極公司員工黃哲寬擔任球團公司董事長，自此，無極公司已全權掌控PLG高雄鋼鐵人隊，目前在經濟部公司登記資料，已看不到原始台灣本土股東的名字。

知情人士指出高雄鋼鐵人隊新任董事長黃哲寬及監察人陳韋翰均無運動產業背景，陳為投資分析師，也是跨國半導體金屬加工業總經理，他在汽車、醫療及航太與通訊、光電業都有參與，他還是無極在香港總公司負責人錢濤的妻舅，公司在香港的資本額僅港元50萬元（約新台幣180萬元）；高雄鋼鐵人新任董事長黃哲寬是從事投資科技媒體、電信及汽車業，並曾投資開發UC瀏覽器。

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本刊調查，台灣的無極資本公司並非以港資為名設立，而是以美商無極資本為名，辦公室位於台北101大樓旁的南山微風大樓，公司資本額30萬元，目前已是實收資本額5,400萬元的高雄育樂公司最大股東。

▼高雄鋼鐵人上週爆發高層內訌後，由代表港商的新任球團董事長黃哲寬（右2）、領隊陳冠豪（右1）、發展顧問鄭明元（左1）與總經理張至言（左2）拜會中華民國籃球協會理事長謝典林（中），表達新團隊經營決心。

高雄鋼鐵人上週爆發高層內訌後，由代表港商的新任球團董事長黃哲寬（右2）、領隊陳冠豪（右1）、發展顧問鄭明元（左1）與總經理張至言（左2）拜會中華民國籃球協會理事長謝典林（中），表達新團隊經營決心。（高雄鋼鐵人提供）

知情人士指出，無極資本宣稱，在香港、紐約、倫敦、台北及上海與北京與深圳都有辦事處，從事對沖基金與私募規模約1,500億元新台幣，在投資高雄鋼鐵人隊後宣稱，要在高雄及台南投資房地產、餐飲，並成立台南美國國際學校等事業，也要擴大投資高雄。

令人質疑的是，無極資本公司是利用股市現貨和衍生性金融商品交易來獲利的對沖基金業者，在中國及美國、台灣都有投資，知情人士指出，今年台灣航運股大漲後大跌，即傳出可能與國際對沖基金有關，加上無極資本公司在中國擁有許多事業，是否能代表高雄獲得在地球迷的支持？有待日後印證。

只是，PLG新球季熱賽預計下個月開打，地方首長可能獲邀開球，高雄鋼鐵人隊卻爆發中資疑雲及連串爭議，目前兩岸經濟合作協議尚未開放中資入主運動競賽業，相關疑慮如何化解？正考驗著PLG聯盟與球團的智慧。


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