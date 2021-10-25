200萬變2萬！小弟受雇殺人安家費剩1％　黑道大哥拍桌報警

圖文／鏡週刊

13年前，台中縣驚傳逆倫買兇殺害親大哥、詐領保險金的命案；原本警方以車禍意外致死結案，但開車撞死人，還留在現場承擔肇事責任的詹宏偉，說好了要給他200萬，卻只拿到20,000，他氣不過，跟一位C姓大哥抱怨，希望大哥幫他討債，但C男認為這是謀財害命，暗中向刑事局報案，才讓死者沈冤昭雪。

2008年5月，27歲的男子詹宏偉，滿腹委屈地向一名帶過他的C姓老大抱怨，說當年1月，有人花200萬元買凶，要他故意開車撞死某人，事後還得打電話報警，並留在原地承擔「過失致死」罪，但最後只給他20,000元，希望老大幫他討公道。C姓老大聽完，桌子一拍，氣憤地說：「這不是謀財害命嗎！阿偉，你把事情交代清楚，這條，大仔幫你討！」

▼邱清蘭為了償還賭債，竟透過牌搭子買凶殺害親大哥。



▼邱俊欽與姊姊合謀殺害罹癌大哥，最後被判處無期徒刑。



接著，細心的C男偷偷錄下詹男的供述，然後暗中向刑事局「中部打擊犯罪中心」報案，才讓這起原本被當成一般死亡車禍的案件翻案，讓死者沈冤昭雪。當年與刑事局合作偵辦此案的豐原警分局偵查隊分隊長（現任台中市警局保安警察大隊中隊長）蕭家成告訴本刊，警方事後查知，這起車禍竟是逆倫命案！

原來，住在台中神岡的邱清蘭積欠不少賭債，而她的胞兄張國鐘（從母姓）多年前罹患肝癌，父親為他投保壽險，受益人是二老，2007年，邱父死了，邱清蘭與弟弟邱俊欽心懷不軌，不但接替父親繼續繳交保費，甚至還加保至1,900萬元，並將受益人改為姊弟倆。

這對狠心姊弟心想，反正大哥罹癌，遲早要死，乾脆早點送他上路，於是邱女透過牌搭子林女，找了一個自稱黑道老大的混混傅男及經營按摩院的徐男幫忙，這2個老油條又拉了詹男負責殺人的「粗活」。另外，住在死者家附近的林女則負責監控、通風報信。姊弟倆告訴傅，只要他們的大哥一死，領到保險金，就給600萬元酬勞，傅則告訴詹：「好好幹！分你200萬元。」



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