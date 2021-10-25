北京麻將「發燒友」硬要打致5人確診　公安局列「刑事」案件調查

▲北京確診病例居住社區已實行全面封閉管理。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京市陳姓及劉姓確診者赴內蒙旅遊返回後出現新冠肺炎症狀，不過，兩人仍外出用餐並呼朋引伴至家中打麻將，導致含兩人在內的「雀友」共7人確診，再加上未及時通報、擅自販售退燒藥給兩人的兩間藥局，形成本輪疫情入侵北京的「破口」。對此，北京市公安局依刑事案件對陳、劉兩人立案偵查，藉此提醒有症狀者勿輕忽疫情傳播風險。

▲北京市藥局停售4類新冠肺炎症狀藥物。（圖／CFP）

《北京商報》報導，確診病例陳某林、劉某敏，居住在昌平區宏福苑小區，2021年10月16日，二人自內蒙古自治區額濟納旗旅遊返京後出現咽痛、發熱等症狀，仍外出就餐、邀請多人到居所打麻將。10月19日，其旅行途經地升級為中風險地區後，二人仍未向所在社區主動報告，僅前往小區附近藥店自行購買體溫計、藥物。目前，一同打麻將人員中已有5人確診，現公安機關已對陳某林、劉某敏刑事立案偵查。

此外，昌平區宏福苑西區「德盛康大藥房十一分店」楊姓負責人及宏福苑小區「高遠百康大藥房」王姓負責人，多次出售退燒、止咳、感冒、咽痛等藥品，販售過程中未依規定要求購買人進行「健康寶」掃碼登記、體溫測量，也未進行藥品銷售資訊實名登記，造成新冠疫情傳播危險。公安機關對楊某、王某兩位藥局負責人同樣刑事立案偵查。

據了解，北京市受本輪疫情影響，已有昌平、豐台及海澱三區出現本土確診病例，感染者以55歲及以上人群為主，均直接或間接與內蒙古旅遊相關，多數病例病毒載量高，呈現傳播速度快、波及範圍廣、涉及場所多樣的特點。

北京市也要求所有藥店，對於有發燒症狀的購藥人員，停止銷售退燒、止咳、抗病毒、抗生素類藥品等4類藥品，並引導購藥者至發燒門診就醫，藉此阻斷隱形疫情傳播鏈。