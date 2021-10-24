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新莊20樓建案「吊臂遭震斷」垂掛空中　侯友宜下令今晚拆除

▲吊掛搖臂折斷 。（圖／記者陳以昇攝）

▲吊掛搖臂折斷 。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃巈禾／新北報導

宜蘭南澳鄉24日下午1時11分發生芮氏規模6.5地震，新北市最大震度4級（烏來區），新莊區一間20層建案頂樓吊臂折斷垂掛，幸好無人傷亡。新北市長侯友宜下令，今晚完成吊臂拆除作業。

強震來襲，位在新莊區昌平街20層建案頂樓吊臂當場折斷，警消接獲報案後，立即派遣5、6輛消防車和救護車前往救援，並協同警員在場進行交通管制，同時進行工地內人員確認，經清點後，引導1名經理、1名工地主任及工人共14人離開大樓。

地震發生後，侯友宜立即指示開設災害應變中心，並由消防局、水利局、工務局、農業局及新聞局等單位進駐；另新莊、新店、蘆洲、三重、淡水與中和等區公所，亦同步開設應變中心。

▲▼地震發生後，侯友宜立即開設災害應變中心。（圖／新北市政府提供）

▲地震發生後，侯友宜立即開設災害應變中心。（圖／新北市政府提供）

本次地震新北市共計發生災情9件，包括板橋2件、中和1件、新莊1件、新店4件、蘆洲1件，除新莊區昌仁路與中央路交叉口新建工地頂樓吊臂彎折，預計於今晚完成吊臂拆除作業外，其餘8案均已結案。

侯友宜於災害應變中心指示，新莊區工地頂樓吊臂案，務必於今晚完成拆除，並強調本次地震新北市沒傳出重大災情，但仍請災害應變中心持續監控災情，避免地震後二次災害造成人命財產損失。

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