「不要再講屁話！」柯文哲再批基捷騙局　問林右昌何時開工

記者黃巈禾／台北報導

交通部宣布基隆輕軌改為基隆捷運進行興建，台北市長柯文哲日前就批評是騙局。對於基隆市長林右昌反擊，管到基隆海邊想選大台北市長嗎，柯文哲25日再批騙局，「不要再講屁話啦！我就明白問你什麼時候開工？」

柯文哲表示，作為前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，當時是說80幾億，說要4年後完工，結果4年半後的今天，連開工都還沒開工；從基隆輕軌變成基隆捷運，八堵到基隆那一段不見了，將來很有可能基隆捷運沒有基隆，這樣很奇怪。

柯文哲指出，從八堵到南港這一段，說路線要重改，路線還不確定，預算怎麼編出來？連路線都不知道，可行性評估環評要重做，「問一個最根本的問題，請問什麼時候開工？」作為前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，到今天變成不算數、不見了，有沒有出來道歉，你們不是很喜歡讓人出來道歉嗎？基隆輕軌不見，變成基隆捷運沒有基隆，開工日期也不知道。

柯文哲提到，很多人勸他政治人物這關騙過去，再騙下一關，何必把大家的騙局都拆穿？何必讓大家不好看？「我很不喜歡」，這個國家不可以這樣，公家的錢也要當成自己的錢看待，路線不確定怎麼編預算？400億誰講的？400億是蓋哪裡到哪裡？路線都不確定，好啊那你什麼時候開工？在林右昌的任內，有可能開工嗎？「不可能嘛！啊不是從頭到尾都騙局？

對於行政院長蘇貞昌出面緩頰，大家要坐下來談，柯文哲回應，跟誰都沒有爭議，「我看他不對，就K他這樣而已」，如果蘇真昌那麼厲害當院長，這不是基隆的事，這是交通部的事，每個人的態度都是不干我的事，「誒！拜託！要花這個錢是行政院要執行的耶！每個人都不負責任」。

針對交通部長王國材、新北市長侯友宜皆說，輕軌改捷運中運量，是4縣市首長溝通平台都知道的，柯文哲表示，輕軌轉成捷運這件事，有一天被找去交通部開會，什麼4個縣市首長，那一天才突然冒出來，但他們是分開處理，改成基隆捷運最關鍵還是八堵到基隆這段要怎麼解決，不可把沒有辦法，當作辦法，還是要講清楚，基隆捷運八堵到基隆這一段到底要怎麼處理，所以他才說基隆捷運沒有基隆。

柯文哲認為，路線要改不是不可以，不然明著出來講，每次都用那種「鋸箭法」，再講一遍，作為前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，當時信誓旦旦4年後完工，4年到了有人出來道歉嗎？下次再換一個新的題目出來騙，是這樣嗎？前瞻計畫第一砲的基隆輕軌就是這樣，基隆輕軌變基隆捷運，基隆捷運沒有基隆，然後路線不確定編什麼預算？什麼時候開工？「不要再講屁話啦！我就明白問你什麼時候開工？」