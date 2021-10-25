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Google地圖驚見裸女！她嗨掀上衣「露出渾圓」給拍　整塊肉色入鏡

記者陳宛貞／綜合外電報導

Google地圖經常帶來意想不到的發現，英國一名網友日前瀏覽利物浦街景時，竟看見一名袒胸露乳的女子，在門口階梯上豪邁展現一大塊肉色，全被街景車拍下，令這名網友瞠目結舌，也在社群媒體上掀起討論。

《利物浦迴聲報》24日報導，一名網友使用Google地圖查看利物浦丁格爾地區（Dingle）街景時，突然看見這幅限制級景象。圖中可見一名女子站在一棟小屋外的階梯上露出雙乳，高舉自己的上衣，擺好姿勢讓街景車拍下自己的肉體。

照片中的另外三名女子則站在圍牆外，其中一名身穿成套灰色運動服的金髮女子一隻手更指向後方露奶的女子。她們4人的視線都緊盯著經過的街景車，露出興奮笑臉，可見根本是故意被拍。另一個角度的街景圖可見，街景車開過門前後，三名女子在圍牆外互相交談。

《鏡報》指出，Google街景車的鏡頭可拍攝360度全景影像，根據GPS定位資訊，配對每張照片的位置，將所有相機拍攝的照片重疊，再以特殊的軟體將其結合，即形成街景圖，並定期更新。報導提到，Google街景圖2018年因台灣一名女子的裸照引起爭議，令屏東一條人煙稀少的小路成為網友朝聖的熱點。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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