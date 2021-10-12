Google地圖驚見時空裂縫！屋頂「空白地帶」詭發亮　實際位置曝光

▲ 網友在Google地圖上發現一塊神秘的空白地帶。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Google地圖經常帶來意外驚喜，國外就有眼尖的網友使用衛星地圖時，看見一塊神秘的空白，與周圍建築物的景象相較之下，顯得十分突兀，認為自己找到「時空裂縫」，在網路論壇上掀起討論。

《每日星報》報導，這名網友使用Google地圖的衛星影像模式時，在南美國家玻利維亞發現這個詭異景象，只見圖片中央本該是建築物屋頂的位置卻有一塊不規則形狀的的白色色塊，周圍呈現鋸齒狀，還隱約發出光芒，令他覺得十分神奇，覺得可能是找到時空裂縫，9日上傳到Reddit論壇分享。

有網友認為，「這只是個發亮的點，因為陽光反射到一些發亮的金屬（或玻璃之類的）物品上，才會出現那種白點。」原PO則回應，「真酷。我用Google地圖這麼多年，從沒看過這種東西。」不過，12日以Google地圖查看這名網友提供的實際位置，這個色塊已經消失。

另一方面，日前也有網友使用Google地圖，瀏覽英國19歲少女莉亞（Leah Croucher）2年前離奇失蹤時，警方主要搜索的區域，竟在街景圖中發現一名與她神似的年輕女性，疑似就是她的最後身影，趕緊報警，也讓這起案件重啟調查。

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