境外+6全是突破性感染！50多歲男病毒量高　曾打兩劑BNT

記者許若茵／台北報導

指揮中心公布，今新增6例境外移入個案，皆屬於突破性感染，分別接種過兩劑BNT或是科興疫苗，但僅有1例病毒量較高，其他5案還需要持續追蹤。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16479)、美國(案16480)及印尼(4例，案16481-16484)入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲10/25境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今新增的6例境外移入個案皆屬突破性感染，自英、美入境的案16479、案16480都是打過兩劑BNT，自印尼入境的案16481至案16484都是接種兩劑科興疫苗。

要特別注意的是，羅一鈞談到，除案16479 Ct值為19較低，屬於急性感染，病毒量較高，其他5例Ct值都介於31~37之間，需要後續追蹤病程與病毒量變化。

副指揮官陳宗彥則提到，8至10月間剛入境就被採檢確診的有176位，其中136例都是突破性感染，就確診個案中，突破性感染比例還算是高的。