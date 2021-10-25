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本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

▲▼ 0825指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,張上淳 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

指揮中心公布，今（25日）新增2例本土與6例境外移入，副指揮官陳宗彥說明，本土為20多歲男性陪病需要採檢確診，匡列1人，另一名本土為40多歲男性。

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土、6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16485為20多歲男性，今(2021)年10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)；已匡列接觸者1人，列居家隔離。案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診(Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16479)、美國(案16480)及印尼(4例，案16481-16484)入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案12235)，為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療(住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性)，10月22日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計386萬2914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,845,556例排除)，其中1萬6376例確診，分別為1733例境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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