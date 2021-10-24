美國衛院「間接承認」資助病毒改造實驗　佛奇疑遭打臉

▲美國國家衛生院院長、傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國家衛生院（NIH）20日透露，該組織資助的NGO「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）涉入修改中國蝙蝠冠狀病毒的「功能增益」實驗，卻沒有及時通報。外界認為，此舉間接承認了美方資助改造中國病毒，也與傳染病權威、院長佛奇（Anthony Fauci）向國會提交的證詞相互矛盾。

《紐約時報》等外媒報導，NIH首席副主任塔巴克（Lawrence Tabak）致信共和黨眾議員卡莫（James Comer），他提到，「生態健康聯盟」一項「有限實驗」測試了中國境內傳播、來自大自然的蝙蝠冠狀病毒，想知道在老鼠模型中，這些病毒的棘蛋白是否能與人類ACE2受體結合，後來發現，實驗室老鼠感染基因改造病毒後「病情更嚴重」。

塔巴克坦言，「這是研究的意外結果，而非研究人員想做的事」，但仍指出團隊未能立即通報，已經違反撥款規範，「生態健康聯盟被告知，將有5天時間，把所有未發表的實驗數據提交給NIH」。儘管他沒有使用「功能增益」一詞，但根據信中描述，被認為隱晦指涉此事。

功能增益研究（gain-of-function projects）旨在釐清病毒對人體的潛在影響，但卻須改造自然病毒，使其更具傳染性，因此在美國暫時被禁止。佛奇5月、7月二度向國會強調，美國沒有資助武漢進行「功能增益」研究。

此消息傳出後，再度引發輿論爭議，但NIH發言人僅承認實驗結果「有點出乎意料」，反駁「生態健康聯盟」進行功能增益研究的說法，「此研究中使用的蝙蝠冠狀病毒，尚未顯示出會感染人類；實驗也沒有合理預期，病毒對人類的毒性或傳染能力將會增強」。

「生態健康聯盟」發言人則表示，該組職研究的冠狀病毒中，沒有任何一種在基因上與新冠病毒足夠相似，能夠推動疫情大流行。

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