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棄打潮「可能是不想打第2劑」！醫憂：覆蓋率未達7成「國境難開放」

▲衛生局強調，會派員前往醫院了解個案是否與疫苗有關聯，圖為民眾接種疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲指揮中心說「沒有AZ棄打潮」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

沈政男／精神科醫師

今天（10／24）新增0例。

先請大家吃台中名產大麵羹！但我今天值班，吃的是鎮上市場口小攤子的大麵羹。這家湯頭甘美，似乎是大骨湯，麵條洗去了一些鹼味，更多人可以接受，韭菜則是切成小段，點綴性質而已，而油蔥酥卻是大把大把撒了上去，吃起來更加香酥。完全不輸給台中！

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下午兩點多，我走在看急診的路上，突然聽到一旁的老舊房舍框郎框郎響起鐵皮敲擊聲響，以為是秋風揚起，震動萬物，引發所謂秋聲，半晌以後才發現，呦，不對喔，房子與電線杆有在搖晃！

原來是四級地震，有些嚇人。

今天指揮中心停開記者會，大家都去度假了。

指揮中心說，「沒有AZ棄打潮」，是嗎？其實可以看有多少符合第二劑AZ資格的人沒有去登記，以第十二輪第一階段來說，AZ第二劑符合預約資格者有九十五萬人，完成預約人數為六十八萬人，等於還有二十多萬人沒去預約。當然，這也不代表這些人都在等混打，有些可能是不願打任何第二劑。

不願打第二劑疫苗的狀況，值得關注，這在莫德納與BNT也都可能發生，若果如此，台灣的兩劑覆蓋率能達到怎樣的程度，是一個問號。

青少年打至今施打率為八十五趴，第二劑呢？因為擔心心肌炎，恐怕會低很多。

過幾天第十二輪第二階段預約結束，就可以估算第一劑覆蓋率了，看起來可能無法突破八成，若果如此，那麼第二劑覆蓋率恐怕不會太高。

說是國境解封的前提是疫苗覆蓋率，但達到怎樣的程度，現在也沒人敢說。其實應該精算群體免疫力，以國外八成兩劑mRNA疫苗來說，群體免疫力大約達到六成。

台灣呢？應該是疫苗種類最複雜的地方了，但群體免疫力還是可以計算，方法是各疫苗乘以delta保護力下降係數，比如以AZ來說，只剩五成，然後加總起來，得出群體保護力。

如果台灣兩劑覆蓋率怎麼打也達不到七成，加上三分之一人口是打AZ，那麼，國境開放與社區解封將是難上加難。

※本文獲作者授權，未經同意請勿轉載。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

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